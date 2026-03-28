El petróleo sigue en alza ante falta de acuerdo

Estados Unidos e Israel atacaron este viernes dos instalaciones nucleares en Irán, donde Washington espera haber cumplido sus objetivos de guerra en un par de semanas.

Los precios del petróleo subieron en medio de los combates en el Golfo y en Líbano, sin que se vislumbre un final claro.

Y eso pese a que el presidente estadounidense Donald Trump insiste en que las negociaciones indirectas con Irán «van bien». Este viernes pospuso «hasta el lunes 6 de abril» su ultimátum de ataque a las centrales eléctricas en Irán, según él «a petición del gobierno iraní».

Su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó tras asistir al G7 que Irán no ha contestado a un plan para poner fin a la guerra, pero ha enviado «mensajes» que muestran interés por la vía diplomática.

El diálogo indirecto no acalla las armas.

«Cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente», declaró Rubio.

Ataques a plantas nucleares

El ejército israelí confirmó haber atacado el reactor nuclear de agua pesada de Arak, en el centro de Irán, poco después de que medios iraníes reportaran bombardeos sobre el lugar.

También confirmó ataques a «una planta de extracción de uranio situada en Yazd, en el centro de Irán», horas después de que la organización de energía atómica de Irán informara que bombardeos de EE. UU. e Israel en la instalación.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reiteró su llamado a la «contención militar para evitar cualquier riesgo de accidente».

Traición. Autoridades iraníes advirtieron a ciudadanos de no tener nexos con estadounidenses, pues tomarán represalias.

Irán no se amilana. Su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que el país impondrá un «precio muy alto por los crímenes israelíes».

«Israel atacó dos de las mayores siderúrgicas de Irán, una planta eléctrica y sitios nucleares civiles, entre otras infraestructuras. Israel afirma que actuó en coordinación con Estados Unidos», declaró en redes sociales.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron a los empleados de instalaciones industriales de la región con «accionistas estadounidenses» y de las «industrias pesadas aliadas con el régimen sionista» que «abandonen inmediatamente sus lugares de trabajo» porque prometen llevar a cabo ataques en represalia.

Horas antes recomendaron alejarse de «los lugares donde están estacionadas las tropas estadounidenses» y obligaron a tres barcos a dar media vuelta en el estrecho de Ormuz, una ruta que, según ellos, queda cerrada a los buques que vengan o se dirijan a puertos vinculados al «enemigo».

A un mes

Este sábado se cumple un mes de la guerra, desatada por ataques conjuntos de Israel y de Estados Unidos a Irán y que se ha extendido a todo Oriente Medio.

Israel intensificó su campaña militar con nuevos ataques este viernes en el oeste del país y contra Teherán. Dice que apunta a sitios de producción de armas, «principalmente misiles balísticos».

Líbano continúa su descenso a los infiernos, después de haber sido arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando el grupo proiraní Hezbolá comenzó a disparar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en bombardeos.

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