Él es José, jovencito que perdió la vida ahogado en piscina de Cuscatlán

Los centros escolares de todo el país dieron inicio este lunes al mes cívico en conmemoración de los 204 años de independencia de El Salvador, con actividades organizadas bajo las directrices del Ministerio de Educación (MINED).

La institución dispuso que, durante septiembre, cada lunes se realicen actos conmemorativos para fomentar el patriotismo y los valores cívicos entre la comunidad estudiantil.

En la zona central, la ministra de Educación, Karla Trigueros, participó en la Escuela de Educación Parvularia Colonia Atlacatl, en San Salvador, donde también supervisó la implementación del Reglamento de Cortesía Escolar, que entró en vigor este mismo día.

Más de 1,300 estudiantes del Complejo Educativo Walter A. Soundy se formaron desde tempranas horas para rendir homenaje a la patria. De igual forma, el centro educativa del Centro Escolar General Francisco Morazán celebró con la declamación de la Oración a la Bandera y la entrada del pabellón nacional.

El Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN) también se unió a la conmemoración con la participación de más de 2,000 bachilleres, quienes vistieron de azul y blanco en honor a la patria.

En La Libertad, el Centro Escolar Organización de Estados Iberoamericanos organizó su propio lunes cívico, destacando el orgullo y la disciplina de niñas, niños y adolescentes en el marco de las festividades patrias.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...