VIDEO | Hombre ebrio provoca accidente tras quedarse dormido al volante en Apopa
Un hombre en estado de ebriedad provocó un accidente de tránsito al quedarse dormido mientras conducía su camioneta en una calle de la urbanización Ciudad Futura, en el distrito de Apopa, San Salvador.
Testigos del hecho señalaron que el choque fue leve, pero llamó la atención de transeúntes y de otro conductor involucrado, quienes captaron imágenes que luego fueron compartidas en redes sociales.
Autoridades y especialistas en tránsito advierten que este tipo de conductas representan un alto riesgo, no solo para los conductores, sino también para peatones y otros vehículos, especialmente en accidentes de mayor gravedad.
Motociclista lesionado tras accidente en Nahuizalco
Esta mañana, socorristas de Comandos de Salvamento en Sonsonate atendieron a un joven motociclista que sufrió un accidente vial en el parque central de Nahuizalco.
Según las autoridades, la víctima, de 18 años, perdió el control de su motocicleta y chocó contra la acera, provocándose una fractura expuesta en la pierna, a la altura del peroné.
Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial para recibir tratamiento médico.
Él es José, jovencito que perdió la vida ahogado en piscina de Cuscatlán
Un adolescente de 16 años murió ahogado en una piscina del balneario Los Robles, en San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán, durante el fin de semana.
La víctima fue identificada como José Osmin Leiva Bolaños, estudiante del colegio Eucarístico Mercedario, ubicado en el distrito de San Martín, San Salvador.
Socorristas de Cruz Verde intentaron reanimarlo, pero el joven ya no presentaba signos vitales al ser rescatado.
Al lugar también llegaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las investigaciones correspondientes para descartar la participación de terceros en el hecho.
FOTOS | Centros educativos de El Salvador inician mes cívico por independencia
Los centros escolares de todo el país dieron inicio este lunes al mes cívico en conmemoración de los 204 años de independencia de El Salvador, con actividades organizadas bajo las directrices del Ministerio de Educación (MINED).
La institución dispuso que, durante septiembre, cada lunes se realicen actos conmemorativos para fomentar el patriotismo y los valores cívicos entre la comunidad estudiantil.
En la zona central, la ministra de Educación, Karla Trigueros, participó en la Escuela de Educación Parvularia Colonia Atlacatl, en San Salvador, donde también supervisó la implementación del Reglamento de Cortesía Escolar, que entró en vigor este mismo día.
Ministra de Educación supervisa lunes cívico y entrada en vigor del Reglamento de Cortesía Escolar
Más de 1,300 estudiantes del Complejo Educativo Walter A. Soundy se formaron desde tempranas horas para rendir homenaje a la patria. De igual forma, el centro educativa del Centro Escolar General Francisco Morazán celebró con la declamación de la Oración a la Bandera y la entrada del pabellón nacional.
El Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN) también se unió a la conmemoración con la participación de más de 2,000 bachilleres, quienes vistieron de azul y blanco en honor a la patria.
En La Libertad, el Centro Escolar Organización de Estados Iberoamericanos organizó su propio lunes cívico, destacando el orgullo y la disciplina de niñas, niños y adolescentes en el marco de las festividades patrias.