Nacionales
El Salvador suma más de mil días con cero homicidios durante la gestión del presidente Bukele
El martes 14 de octubre cerró sin homicidios en El Salvador, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), alcanzando un total de 1,035 jornadas sin asesinatos durante la administración del presidente Nayib Bukele.
Entre el 1 de enero y el 14 de octubre de 2025, las autoridades contabilizan 237 días sin muertes violentas, destacando julio con 29 jornadas, seguido de agosto con 27, y octubre con 23 hasta la fecha.
Desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, el país acumula 921 días sin homicidios. La medida, que ha sido prorrogada en 43 ocasiones —la última vigente hasta el 1 de noviembre—, busca mantener la seguridad y permitir a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada continuar con la captura de remanentes de pandillas.
De acuerdo con datos oficiales, durante este periodo las fuerzas de seguridad han capturado a más de 89,500 pandilleros, incluyendo cabecillas y colaboradores, quienes se encuentran recluidos en distintos centros penales, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y enfrentan procesos judiciales por agrupaciones ilícitas y otros delitos.
Judicial
Cámara ordena captura de exdiputado Schafik Hándal y que se tramite difusión roja
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó la captura del exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, procesado por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y del empresario guatemalteco-israelí Jimmy Jamal Sawafta Mustafa.
El tribunal también instruyó al Juzgado Segundo de Instrucción que tramite una difusión roja ante Interpol, con el objetivo de localizar y extraditar al exlegislador en caso de encontrarse fuera del país.
La misma orden aplica para José Gerardo Rodríguez, acusado en el mismo proceso. Ambos imputados fueron declarados ausentes por el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, tras no presentarse a la audiencia correspondiente.
La decisión de la Cámara responde a una apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el proceso fuera instruido sin medidas cautelares.
Según la investigación fiscal, el caso está relacionado con la venta irregular de una finca con cuatro inmuebles, de la cual los acusados se habrían apropiado indebidamente. El 50 % de dicha propiedad pertenecía a Sawafta Mustafa, pero pese a conocerlo, Hándal realizó actos de dominio sobre la totalidad del inmueble.
El Ministerio Público señala que el exdiputado, en su calidad de gerente general de la financiera Tu Solidaria de R.L., transfirió los derechos de propiedad a favor de Transportes y Motores S.A. de C.V. por un valor de $500,000, el 22 de marzo de 2021, incurriendo en una falsedad que causó perjuicio patrimonial al empresario afectado.
Nacionales
Protección Civil reporta más de 60 emergencias por lluvias y mantiene alerta naranja en todo el país
Las autoridades de la Dirección General de Protección Civil brindaron un balance de las emergencias atendidas a nivel nacional debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, así como las perspectivas del clima para el resto de la semana.
El director de la institución, Luis Alonso Amaya, informó que en las últimas 24 horas se han atendido 60 emergencias relacionadas con las lluvias, entre ellas el rescate de una familia en la lotificación Primavera II, en Chalatenango Centro, luego del desbordamiento del río Tamulasco. También se reportaron labores de limpieza por derrumbes en la calle a Jayaque y en la Ruta Panorámica.
Amaya reiteró que el país se mantiene bajo alerta naranja, debido a que las lluvias continuarán durante toda la semana. Hizo un llamado a la población a no cruzar ríos crecidos ni exponerse en zonas de riesgo, y pidió precaución a los automovilistas ante el peligro de accidentes.
Desde el pasado jueves hasta la mañana de este lunes, Protección Civil ha atendido entre 25 y 30 árboles caídos, más de 20 deslizamientos, igual número de vías obstruidas, daños en cinco viviendas, un muro colapsado y afectaciones en tres vehículos. Además, se reportan dos fallecimientos en los departamentos de San Vicente y La Paz durante el fin de semana.
El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, confirmó que las lluvias persistirán toda la semana, principalmente durante las tardes y noches.
Por su parte, el director de Albergues, Josué García, informó que actualmente permanecen activos dos albergues que resguardan a 32 personas pertenecientes a 13 familias afectadas en los municipios de Alegría (Usulután) y San Marcos (San Salvador). Ambos refugios cuentan con suministros básicos para garantizar una estancia digna.