Judicial
Cámara ordena captura de exdiputado Schafik Hándal y que se tramite difusión roja
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó la captura del exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, procesado por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y del empresario guatemalteco-israelí Jimmy Jamal Sawafta Mustafa.
El tribunal también instruyó al Juzgado Segundo de Instrucción que tramite una difusión roja ante Interpol, con el objetivo de localizar y extraditar al exlegislador en caso de encontrarse fuera del país.
La misma orden aplica para José Gerardo Rodríguez, acusado en el mismo proceso. Ambos imputados fueron declarados ausentes por el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, tras no presentarse a la audiencia correspondiente.
La decisión de la Cámara responde a una apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el proceso fuera instruido sin medidas cautelares.
Según la investigación fiscal, el caso está relacionado con la venta irregular de una finca con cuatro inmuebles, de la cual los acusados se habrían apropiado indebidamente. El 50 % de dicha propiedad pertenecía a Sawafta Mustafa, pero pese a conocerlo, Hándal realizó actos de dominio sobre la totalidad del inmueble.
El Ministerio Público señala que el exdiputado, en su calidad de gerente general de la financiera Tu Solidaria de R.L., transfirió los derechos de propiedad a favor de Transportes y Motores S.A. de C.V. por un valor de $500,000, el 22 de marzo de 2021, incurriendo en una falsedad que causó perjuicio patrimonial al empresario afectado.
Judicial
Pandillera del Barrio 18 condenada a 20 años de prisión por extorsión
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Judicial
Pastor evangélico es condenado por agresión sexual a menor en La Libertad
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.