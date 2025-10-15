Política
Asignan más de $1,000 millones del presupuesto a programas sociales
El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026 conlleva una importante asignación de recursos para desarrollar programas sociales cuyos beneficios llegan a la población, a través de diferentes rubros.
«El fondo hacia programas sociales que incorpora el presupuesto es de $1,002.7 millones, que beneficiarán de forma directa a la población», indicó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, durante la presentación que brindó a los integrantes de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Algunos de los sectores que serán beneficiados con dichos programas son niños, adolescentes y jóvenes estudiantes; así como mujeres, población de la tercera edad, población en situación de pobreza, personas que han sido víctimas de graves violaciones, entre otros sectores vulnerables.
Para el desarrollo de programas sociales en el área de educación se asignan $717.8 millones, lo que equivale al 71.6 % del total contemplado.
«Dentro de estos programas sociales se incluye, por el lado de salud, el Programa Integrado de Salud, con $6.4 millones; todos los programas relacionados a Mi Nueva escuela por $591.5 millones; y acá se incluye el apoyo a la profesionalización docente ($7.5 millones); atención de la salud y nutrición escolar ($20.4 millones); atención a educación de la primera infancia y a Centros de Desarrollo Infantil ($261.6 millones); y proyectos de inversión por $301.1 millones», detalló Posada.
El Ejecutivo ha previsto para 2026 la necesidad de un presupuesto escolar de $21.7 millones; asimismo, $21.8 millones para continuar entregando el bono de gratuidad; y $5.6 millones para el programa de universidad virtual y jóvenes talentos.
Dentro de estos programas sociales también se incluyen aquellos que están enfocados en erradicar la pobreza y a favor del desarrollo económico local, para lo cual se dispone de una partida de $35.1 millones.
Entre los destinos hay $24.9 millones para la atención del adulto mayor y a personas con discapacidad; mientras que los $10.1 millones restantes serán para desarrollo productivo, apoyo a la prevención de violencia, el desarrollo de espacios seguros, para la convivencia de los jóvenes en El Salvador, y para el programa de indemnización de víctimas de graves violaciones.
El ministro de Hacienda mencionó que también se presupuestan $185.7 millones para la atención a veteranos y excombatientes.
Además, se prevé mantener el bono agrícola, para lo cual se considera la necesidad de un fondo por $5.9 millones.
Otros $5.9 millones estima el Ejecutivo necesario para desarrollar el programa Ciudad Mujer; mientras que $5.2 millones serán para realizar programas de desarrollo integral para los habitantes de El Mozote y sitios aledaños; para la atención integral del veterano de guerra y para el Programa Territorios de Progreso.
Nacionales
MARN advierte sobre lluvias eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que desde tempranas horas de la mañana se esperan lluvias en sectores de la zona costera oriental, extendiéndose hacia la franja volcánica cerca del mediodía.
Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán en la cadena volcánica y en la zona montañosa norte, mientras que por la noche se prevé que afecten nuevamente la zona montañosa norte, así como sectores costeros y de las regiones oriental y occidental del país.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que superarían los 40 km/h. El viento mantendrá una dirección variable entre el sureste y sur, con velocidades de 8 a 18 km/h.
El ambiente se mantendrá ligeramente cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada. Según el MARN, estas condiciones son generadas por la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, una baja presión inmersa en ella y una vaguada en la región centroamericana, las cuales aportan humedad e inestabilidad atmosférica sobre el territorio salvadoreño.
Política
FMLN busca reorganizarse tras salida de dirigentes hacia otros partidos
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó este martes en la entrevista Las Cosas Como Son que la “dirigencia traidora” del partido ha abandonado las filas rojas y que actualmente se enfocan en reorganizarse a nivel territorial, aunque aún no definen si competirán en las elecciones generales de 2027, decisión que se tomará en diciembre.
“Ahí están los traidores, los dirigentes traidores”, señaló Flores al referirse a los miembros que se han sumado a otros partidos políticos. Añadió que “muchos han usado el partido para su beneficio, los que queremos al partido lo estamos recuperando”.
Según el dirigente, este proceso de recuperación se está logrando mediante un congreso nacional realizado en los 14 departamentos del país. “El congreso es el organismo más importante del partido, donde se toman decisiones. Desde febrero se nombró una comisión de nueve miembros; construimos los reglamentos, la visión y la claridad con la que íbamos a enfrentar este reto de escuchar a la militancia y a las organizaciones”, explicó.
Flores calificó como positivo el resultado de estas reuniones y aseguró que, aunque el FMLN no cuenta actualmente con diputados ni alcaldes, mantiene incidencia política, con capacidad de movilizar hasta 50,000 personas en manifestaciones o protestas, dependiendo del evento.
Sobre la división interna, Flores indicó que “hay temas internos que no vamos a hablar, los vamos a resolver dentro”. Además, criticó al Gobierno por supuestamente ocultar información, incluyendo detalles del Presupuesto General de la Nación, disponible según él en el Portal de Transparencia Fiscal.
Política
TSE confirma fecha de elecciones presidenciales, legislativas y municipales para febrero de 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que las elecciones presidenciales, legislativas y de concejos municipales se realizarán el 28 de febrero de 2027, respetando el calendario oficial de los próximos comicios nacionales.
En estos comicios se elegirá al Presidente y Vicepresidente de la República, así como a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y los miembros de 44 Concejos Municipales.
El TSE indicó que el proceso electoral se desarrollará bajo la supervisión de magistrados provenientes de distintos partidos políticos y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes ratificaron la fecha tras deliberaciones internas.
Asimismo, se confirmó que el voto electrónico continuará aplicándose únicamente para los salvadoreños residentes en el exterior, siguiendo el modelo de elecciones anteriores.
De acuerdo con el calendario preliminar, las inscripciones de candidaturas se abrirán en la segunda mitad de 2026, mientras que el período oficial de campaña comenzará 90 días antes de los comicios.