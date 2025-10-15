Nacionales
Protección Civil reporta más de 60 emergencias por lluvias y mantiene alerta naranja en todo el país
Las autoridades de la Dirección General de Protección Civil brindaron un balance de las emergencias atendidas a nivel nacional debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, así como las perspectivas del clima para el resto de la semana.
El director de la institución, Luis Alonso Amaya, informó que en las últimas 24 horas se han atendido 60 emergencias relacionadas con las lluvias, entre ellas el rescate de una familia en la lotificación Primavera II, en Chalatenango Centro, luego del desbordamiento del río Tamulasco. También se reportaron labores de limpieza por derrumbes en la calle a Jayaque y en la Ruta Panorámica.
Amaya reiteró que el país se mantiene bajo alerta naranja, debido a que las lluvias continuarán durante toda la semana. Hizo un llamado a la población a no cruzar ríos crecidos ni exponerse en zonas de riesgo, y pidió precaución a los automovilistas ante el peligro de accidentes.
Desde el pasado jueves hasta la mañana de este lunes, Protección Civil ha atendido entre 25 y 30 árboles caídos, más de 20 deslizamientos, igual número de vías obstruidas, daños en cinco viviendas, un muro colapsado y afectaciones en tres vehículos. Además, se reportan dos fallecimientos en los departamentos de San Vicente y La Paz durante el fin de semana.
El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, confirmó que las lluvias persistirán toda la semana, principalmente durante las tardes y noches.
Por su parte, el director de Albergues, Josué García, informó que actualmente permanecen activos dos albergues que resguardan a 32 personas pertenecientes a 13 familias afectadas en los municipios de Alegría (Usulután) y San Marcos (San Salvador). Ambos refugios cuentan con suministros básicos para garantizar una estancia digna.
Nacionales
Lluvias y tormentas para este día
Sucesos
Vecinos de Santa Rosa de Lima alarmados por avistamiento de cocodrilos tras la crecida del río
Vecinos de Santa Rosa de Lima han alertado sobre la presencia de cocodrilos en las cercanías de la colonia La Sabana y el barrio Las Delicias, tras la reciente crecida del río en la zona.
Los pobladores aseguran haber visto a los reptiles desplazándose por las orillas, lo que ha generado preocupación, especialmente entre quienes viven cerca del cauce. En redes sociales circulan videos de los animales, junto con recomendaciones para mantenerse alejados del río mientras se realizan inspecciones en el área.
Autoridades indican que el fenómeno podría estar relacionado con el aumento del nivel del agua, que habría obligado a los cocodrilos a desplazarse desde su hábitat natural hacia zonas más pobladas.
Nacionales
Jornada de limpieza en quebrada El Garrobo recolecta 10 toneladas de desechos sólidos
Como parte del Plan Invierno San Salvador Centro 2025, la municipalidad lleva a cabo una jornada de limpieza en la quebrada El Garrobo, ubicada en la Zona 4 del Distrito Capital, con el fin de prevenir inundaciones y reducir la contaminación por la acumulación de basura.
Los equipos municipales realizan labores de chapoda, retiro de material vegetal, saneado y evacuación de desechos voluminosos.
Hasta el momento, se han recolectado más de 10 toneladas de basura, las cuales serán retiradas para garantizar la fluidez de la corriente y evitar desbordamientos durante la temporada de lluvias.