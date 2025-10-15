Protección Civil reporta más de 60 emergencias por lluvias y mantiene alerta naranja en todo el país

Las autoridades de la Dirección General de Protección Civil brindaron un balance de las emergencias atendidas a nivel nacional debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, así como las perspectivas del clima para el resto de la semana.

El director de la institución, Luis Alonso Amaya, informó que en las últimas 24 horas se han atendido 60 emergencias relacionadas con las lluvias, entre ellas el rescate de una familia en la lotificación Primavera II, en Chalatenango Centro, luego del desbordamiento del río Tamulasco. También se reportaron labores de limpieza por derrumbes en la calle a Jayaque y en la Ruta Panorámica.

Amaya reiteró que el país se mantiene bajo alerta naranja, debido a que las lluvias continuarán durante toda la semana. Hizo un llamado a la población a no cruzar ríos crecidos ni exponerse en zonas de riesgo, y pidió precaución a los automovilistas ante el peligro de accidentes.

Desde el pasado jueves hasta la mañana de este lunes, Protección Civil ha atendido entre 25 y 30 árboles caídos, más de 20 deslizamientos, igual número de vías obstruidas, daños en cinco viviendas, un muro colapsado y afectaciones en tres vehículos. Además, se reportan dos fallecimientos en los departamentos de San Vicente y La Paz durante el fin de semana.

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, confirmó que las lluvias persistirán toda la semana, principalmente durante las tardes y noches.

Por su parte, el director de Albergues, Josué García, informó que actualmente permanecen activos dos albergues que resguardan a 32 personas pertenecientes a 13 familias afectadas en los municipios de Alegría (Usulután) y San Marcos (San Salvador). Ambos refugios cuentan con suministros básicos para garantizar una estancia digna.

