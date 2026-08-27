Capturan a sujeto que vendía droga a adolescentes en San Salvador

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la ubicación y captura de Edwin Ernesto Martínez Rodríguez, quien portaba documentos guatemaltecos y cuenta con antecedentes vigentes por el delito de homicidio.

De acuerdo con Villatoro, el sujeto fue ubicado mediante el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el sistema de reconocimiento facial de la plataforma ONI.

A través de esta plataforma, las autoridades identificaron que Martínez Rodríguez es de nacionalidad salvadoreña y que pertenece a la pandilla 18 Revolucionarios.

El funcionario señaló que, aunque los señalados intenten obtener documentos de identidad de otros países, las autoridades cuentan con herramientas tecnológicas para identificarlos.

Martínez Rodríguez será procesado por los delitos de falsedad, suplantación y homicidio.

Villatoro afirmó que el caso representa otro intento fallido y sostuvo que las autoridades cuentan con las herramientas necesarias para que los señalados respondan ante la ley por sus actos.

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