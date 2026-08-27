Nacionales
Autoridades capturan a sujeto que tenía droga adherida a su cuerpo en Ilopango
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Bryan Josué Mendoza Fuentes, de 23 años de edad, a quien se le encontraron porciones de droga adheridas a su cuerpo.
De acuerdo con la institución, durante el procedimiento le fueron incautadas ocho porciones de marihuana y un teléfono celular.
La captura se realizó en un procedimiento conjunto entre la PNC y la Fuerza Armada, desarrollado en la lotificación Nuevos Horizontes 1, en Ilopango, San Salvador Este.
Mendoza Fuentes será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Nacionales
Capturan a pandillero salvadoreño que ocultó su identidad con documentos guatemaltecos
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la ubicación y captura de Edwin Ernesto Martínez Rodríguez, quien portaba documentos guatemaltecos y cuenta con antecedentes vigentes por el delito de homicidio.
De acuerdo con Villatoro, el sujeto fue ubicado mediante el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el sistema de reconocimiento facial de la plataforma ONI.
A través de esta plataforma, las autoridades identificaron que Martínez Rodríguez es de nacionalidad salvadoreña y que pertenece a la pandilla 18 Revolucionarios.
El funcionario señaló que, aunque los señalados intenten obtener documentos de identidad de otros países, las autoridades cuentan con herramientas tecnológicas para identificarlos.
Martínez Rodríguez será procesado por los delitos de falsedad, suplantación y homicidio.
Villatoro afirmó que el caso representa otro intento fallido y sostuvo que las autoridades cuentan con las herramientas necesarias para que los señalados respondan ante la ley por sus actos.
Sucesos
VIDEO | Motociclista lesionada tras accidente en la 25 avenida norte en San Salvador
Una mujer que se conducía a bordo de una motocicleta sufrió un accidente de tránsito este jueves sobre la 25 avenida norte, en San Salvador.
De acuerdo con reportes, la mujer, cuya identidad aún se desconoce, se accidentó frente a la exembajada de los Estados Unidos.
Tras el percance, autoridades y cuerpos de emergencia se desplazaron hasta la zona para atender la situación.
Hasta el momento, también se desconoce si otro vehículo estuvo involucrado en el accidente.
Nacionales
Auxilian a mujer tras caer de una coaster en Nejapa
Una mujer resultó lesionada la mañana de este jueves tras caer de una coaster en el kilómetro 20 de la carretera Panamericana Oeste, en las cercanías de la Aduana de Nejapa.
El accidente ocurrió cuando la pasajera descendía de la unidad de transporte. Según informaron socorristas de Comandos de Salvamentos, la mujer resbaló mientras bajaba del vehículo luego de que el conductor iniciara la marcha antes de que ella terminara de descender.
La víctima sufrió lesiones y fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.