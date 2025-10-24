Nacionales
Capturan a sujeto con varias porciones de cocaína y dinero en efectivo en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de José Otoniel García Martínez, quien fue sorprendido en posesión de drogas en el cantón Río Chiquito, distrito de San Ignacio, Chalatenango Norte.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron ocho porciones de cocaína, $264.50 en efectivo y un teléfono celular. García Martínez será procesado por los delitos de posesión y tenencia de drogas.
La PNC reiteró que mantiene acciones permanentes para capturar a quienes delinquen y afectan a la población trabajadora.
Sucesos
Él era José, peatón que murió en fuerte accidente en San Juan Opico
La Policía y cuerpos de socorro reportaron la muerte de José Alfredo Ascencio, de 42 años, quien fue arrollado ayer jueves mientras caminaba a la orilla de la carretera hacia Joyas de Cerén, en el municipio de San Juan Opico, La Libertad.
Según los informes, Ascencio fue embestido por un vehículo que se vio involucrado en un fuerte accidente vial. Socorristas que llegaron al lugar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
En el mismo incidente, dos menores resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.
Economia
Presidente Bukele anuncia que hoy inicia el pago anticipado de aguinaldos 2025
El presidente Nayib Bukele informó a través de sus redes sociales que, gracias a la nueva ley que permite el pago anticipado de aguinaldos, el Gobierno, junto con todas las autónomas y empresas públicas, realizará este viernes el pago total correspondiente al año 2025.
El mandatario destacó que la medida busca impulsar la economía nacional, aprovechando los excedentes de caja con los que actualmente cuenta el Estado, y beneficiar directamente a miles de trabajadores.
Bukele aclaró que los empleados que prefieran no disponer del aguinaldo anticipado pueden dejarlo en su cuenta bancaria. En cuanto al sector privado, aquellos empleadores que opten por adelantar el pago deberán calcularlo como si fuera en diciembre, asumiendo el riesgo en caso de renuncia del trabajador; quienes no deseen asumirlo pueden mantener la fecha habitual de pago.
Según el Gobierno, esta medida dinamiza la economía, beneficia a los trabajadores y no representa pérdidas para nadie.
Gracias a la nueva ley que permite el pago anticipado de los aguinaldos, el Gobierno, junto con todas las autónomas y empresas públicas, realizará hoy el pago total de los aguinaldos correspondientes al año 2025.
Es importante recordar que, si un empleador privado decide… pic.twitter.com/8PORrfl8m0
— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 24, 2025
Nacionales
Capturan a hombre en Sonsonate por conducir bajo efectos del alcohol y portar un arma de fuego
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Fidel Adonay Lue Ramos, de 32 años, durante un patrullaje preventivo cerca de la nueva terminal de buses en Sonsonate.
Según la PNC, al momento de la intervención se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó un resultado positivo de 183 grados de alcohol. Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron un arma de fuego, un cargador y nueve cartuchos.
Lue Ramos será remitido por el delito de portación irresponsable de arma de fuego.
