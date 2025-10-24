Connect with us

Nacionales

Capturan a conductor que atropelló a una anciana en Ciudad Delgado

Publicado

Hace 1 hora

el

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Daniel Alberto Chacón Monje, de 30 años, luego de que atropellara a una mujer de 90 años sobre el kilómetro 9 de la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro.

Según el informe policial, el conductor se distrajo mientras manejaba y terminó arrollando a la víctima. Además, no portaba licencia de conducir, por lo que será procesado por el delito de lesiones culposas.

La mujer fue trasladada a un hospital cercano, donde recibe atención médica.

Related Topics:
Continuar Leyendo
PUBLICIDAD
Publicidad

Nacionales

Se acerca el “Desfile Festival del Día de Muertos” en San Salvador

Publicado

Hace 15 minutos

el

24 octubre, 2025

Por

La Alcaldía de San Salvador Centro anunció la serie de actividades programadas para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos, los próximos 1 y 2 de noviembre, en los distintos cementerios de la capital.

Reynaldo Pérez, director de la Administración General de Cementerios, informó que el 2 de noviembre se realizará el “Desfile Festival Día de Muertos”, que partirá a las 5:30 p.m. desde el Palacio Nacional hasta el Cementerio Los Ilustres. El evento contará con la participación de la Banda Bicentenario y un Concurso de Catrines, con premios de $300, $150 y $50. Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales de la alcaldía.

Además, en el Cementerio Los Ilustres se realizarán ediciones especiales de Necrotours. Durante todas las actividades, instituciones de primera respuesta y equipos médicos estarán presentes para atender cualquier eventualidad.

Continuar Leyendo

Judicial

Sujeto es enviado a prisión por asesinato en La Unión

Publicado

Hace 1 hora

el

24 octubre, 2025

Por

Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.

El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.

Continuar Leyendo

Sucesos

Él era José, peatón que murió en fuerte accidente en San Juan Opico

Publicado

Hace 4 horas

el

24 octubre, 2025

Por

La Policía y cuerpos de socorro reportaron la muerte de José Alfredo Ascencio, de 42 años, quien fue arrollado ayer jueves mientras caminaba a la orilla de la carretera hacia Joyas de Cerén, en el municipio de San Juan Opico, La Libertad.

Según los informes, Ascencio fue embestido por un vehículo que se vio involucrado en un fuerte accidente vial. Socorristas que llegaron al lugar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

En el mismo incidente, dos menores resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído