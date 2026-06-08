Pruebas de ADN confirman la paternidad en 544 casos durante los últimos dos años

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que, a través de pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico), ha logrado establecer 544 nexos familiares, principalmente en casos relacionados con padres que se niegan a asumir la responsabilidad del cuidado y atención de sus hijos.

Según explicó Kevin Escobar, coordinador de la Unidad de Familia de la PGR, las pruebas de ADN permiten determinar el vínculo biológico entre un padre y su hijo o hija, además de contribuir a garantizar otros derechos relacionados con el cuidado personal, los regímenes de comunicación, relación y trato, así como los derechos hereditarios. El funcionario señaló que el objetivo de estos procedimientos no se limita al establecimiento de una cuota alimentaria.

La institución detalló que, gracias a un convenio suscrito entre la PGR y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en marzo de 2024, la Procuraduría puede solicitar directamente las pruebas de ADN al Instituto de Medicina Legal, un procedimiento que anteriormente solo podía ser ordenado por los juzgados.

Desde la entrada en vigor de dicho convenio, la PGR ha tramitado 840 solicitudes de pruebas de ADN. De estas, 544 han resultado positivas y 91 negativas. Asimismo, 165 pruebas se encuentran pendientes de resultado, 28 casos han sido intentados y 12 pruebas realizadas están pendientes de notificación, de acuerdo con estadísticas de la institución.

Escobar destacó que la prueba de ADN es una herramienta científica confiable que permite establecer la verdad biológica y determinar la existencia de un vínculo familiar entre un ascendiente, ya sea padre o madre, y un descendiente.

La PGR hizo un llamado a las madres cuyos hijos no han sido reconocidos por sus padres para que se acerquen a cualquiera de las 18 procuradurías auxiliares del país. La institución indicó que el establecimiento de la paternidad es ahora un trámite más ágil gracias al convenio suscrito con la CSJ, lo que permite realizar las pruebas en menor tiempo.

De acuerdo con Escobar, si un padre se niega a reconocer a su hijo aun después de conocerse el resultado de una prueba de paternidad, también puede ser obligado a pagar una indemnización por daño moral tanto al hijo como a la madre.

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