Nacionales
Pruebas de ADN confirman la paternidad en 544 casos durante los últimos dos años
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que, a través de pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico), ha logrado establecer 544 nexos familiares, principalmente en casos relacionados con padres que se niegan a asumir la responsabilidad del cuidado y atención de sus hijos.
Según explicó Kevin Escobar, coordinador de la Unidad de Familia de la PGR, las pruebas de ADN permiten determinar el vínculo biológico entre un padre y su hijo o hija, además de contribuir a garantizar otros derechos relacionados con el cuidado personal, los regímenes de comunicación, relación y trato, así como los derechos hereditarios. El funcionario señaló que el objetivo de estos procedimientos no se limita al establecimiento de una cuota alimentaria.
La institución detalló que, gracias a un convenio suscrito entre la PGR y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en marzo de 2024, la Procuraduría puede solicitar directamente las pruebas de ADN al Instituto de Medicina Legal, un procedimiento que anteriormente solo podía ser ordenado por los juzgados.
Desde la entrada en vigor de dicho convenio, la PGR ha tramitado 840 solicitudes de pruebas de ADN. De estas, 544 han resultado positivas y 91 negativas. Asimismo, 165 pruebas se encuentran pendientes de resultado, 28 casos han sido intentados y 12 pruebas realizadas están pendientes de notificación, de acuerdo con estadísticas de la institución.
Escobar destacó que la prueba de ADN es una herramienta científica confiable que permite establecer la verdad biológica y determinar la existencia de un vínculo familiar entre un ascendiente, ya sea padre o madre, y un descendiente.
La PGR hizo un llamado a las madres cuyos hijos no han sido reconocidos por sus padres para que se acerquen a cualquiera de las 18 procuradurías auxiliares del país. La institución indicó que el establecimiento de la paternidad es ahora un trámite más ágil gracias al convenio suscrito con la CSJ, lo que permite realizar las pruebas en menor tiempo.
De acuerdo con Escobar, si un padre se niega a reconocer a su hijo aun después de conocerse el resultado de una prueba de paternidad, también puede ser obligado a pagar una indemnización por daño moral tanto al hijo como a la madre.
Nacionales
Junio continúa sumando días con cero homicidios a nivel nacional
El mes de junio suma un nuevo día sin registrar homicidios en El Salvador, alcanzando un total de siete jornadas sin asesinatos, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución informó a través de su cuenta de X que el domingo 7 de junio finalizó sin reportes de homicidios en todo el territorio nacional.
«Finalizamos el domingo 07 de junio, con 0 homicidios en el país», publicó la PNC en la referida red social.
Según el balance de Seguridad, el año 2025 cerró con 303 días sin homicidios, cifra que representa el registro más alto reportado hasta la fecha.
Las autoridades atribuyen estos resultados a los constantes patrullajes realizados por equipos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, acciones que, según indican, han contribuido a mantener un contexto social alejado de la violencia.
Nacionales
Lluvias y tormentas continuarán este día en diversas zonas de El Salvador
El pronóstico del tiempo indica que durante la mañana se mantendrá un cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, la sierra de Tecapa-Berlín y la zona costera oriental.
Para la tarde, se espera que el cielo continúe mayormente nublado sobre la cordillera volcánica, la zona costera y la zona norte del país, donde se prevén lluvias y tormentas de forma intermitente.
Durante la noche, las condiciones estarán marcadas por un cielo nublado y lluvias en la zona costera, la cordillera volcánica y sus alrededores, incluyendo el distrito de Santa Ana y el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Asimismo, se pronostican precipitaciones en sectores de Chalatenango, Cabañas y el norte de San Miguel y Morazán, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
Según el informe, el viento se desplazará del este durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche será del sureste, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y una tendencia a incrementarse durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por una zona de baja presión ubicada al sur del golfo de Fonseca y por la posición de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), sistemas que favorecerán el ingreso de humedad y mantendrán el cielo nublado, así como las lluvias y tormentas sobre el territorio salvadoreño.
Nacionales
Denuncia ciudadana permite la captura de un pandillero en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un presunto miembro de la pandilla MS-13 en el municipio de San Miguel Centro.
Según la institución, el detenido fue identificado como José Roberto Coreas Álvarez, de 43 años, conocido con el alias de «Tito», señalado como integrante de la clica Fulton Locos Salvatruchos de la MS-13.
De acuerdo con la PNC, la ubicación del sospechoso fue posible gracias a una denuncia realizada por ciudadanos a agentes policiales durante un patrullaje. La institución indicó que el detenido posee tatuajes en el pecho alusivos al grupo criminal al que presuntamente pertenece.
Las autoridades detallaron que Coreas Álvarez será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.