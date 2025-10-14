Nacionales
Capturan a marero que se ocultaba en zona rural de Olocuilta
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con personal La Fuerza Armada de El Salvador (FAES), capturaron a un marero que se mantenía escondido en el cantón Guachipilines, distrito de Olocuilta, en el municipio de La Paz Oeste.
El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, informó a través de su cuenta oficial en X que el detenido fue identificado como Mauricio Atilio Ordoñez Estupinián, alias Tambito o Little Casper, perfilado como homeboy de la estructura criminal.
Según el funcionario, el sujeto posee tatuajes alusivos a la pandilla y cuenta con antecedentes por violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, lesiones, amenazas y agrupaciones ilícitas.
Principal
Identifican a padre e hija que perdieron la vida al chocar su motocicleta contra una vaca en La Unión
Las autoridades identificaron a las dos víctimas que perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido este lunes en el oriente del país. Se trata de Daniel Coreas Portillo, de 46 años, y su hija Yamileth Corea Vásquez, de 17, quienes se desplazaban en motocicleta cuando chocaron con una vaca sobre el kilómetro 193 de la carretera Litoral, en el cantón Piedras Blancas, Conchagua, La Unión Sur.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el impacto fue fatal para ambos. En redes sociales, la funeraria encargada de los servicios fúnebres compartió imágenes y expresó sus condolencias a la familia.
La ceremonia de despedida se llevará a cabo en la vivienda de las víctimas, ubicada en la misma comunidad.
Nacionales
Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente en Santo Domingo, San Vicente
Un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 42 de la Carretera Panamericana, en el distrito de Santo Domingo, San Vicente Norte, dejó como saldo dos personas fallecidas y varios lesionados.
Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), el accidente involucró una rastra, dos camiones y un vehículo particular. Las autoridades indicaron que uno de los camiones perdió el control al fallarle los frenos, lo que provocó la colisión múltiple.
Policías se encuentran en el lugar realizando la inspección correspondiente y orientando el tránsito para garantizar la seguridad de los conductores.
Nacionales
Rescatan a dos turistas extraviados en el volcán Chaparrastique
Equipos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil localizaron a dos turistas que se habían extraviado en el volcán Chaparrastique, en el departamento de San Miguel.
Según el informe oficial, la rápida intervención de los equipos de búsqueda permitió ubicarlos y brindarles atención médica especializada. Ambos se encuentran en condición estable.
Las autoridades recordaron que el volcán Chaparrastique se mantiene restringido para actividades turísticas y caminatas recreativas debido al riesgo que representa. Además, reiteraron el llamado a la población a seguir las indicaciones de las instituciones de emergencia para evitar incidentes en zonas de alto peligro.