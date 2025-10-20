Camión vuelca en carretera a Comalapa; no se reportan lesionados

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que desde tempranas horas de la mañana se prevén lluvias en sectores de la zona occidental, la cordillera del Bálsamo y el litoral salvadoreño.

Al final de la mañana, las precipitaciones se extenderán hacia las cercanías de la cordillera volcánica, mientras que por la tarde se esperan lluvias en la zona norte, occidental y oriental del territorio. No se descartan lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador.

Durante la noche, las precipitaciones continuarán afectando la zona oriental, central y parte de la occidental, desplazándose hacia la franja costera.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que superen los 30 kilómetros por hora. El viento provendrá del noreste con velocidades entre 10 y 25 km/h.

El ambiente se mantendrá ligeramente cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada. Estas condiciones son producto de una vaguada ubicada sobre Centroamérica, que favorece el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

