Pronostican lluvias para este lunes en la mayor parte del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que desde tempranas horas de la mañana se prevén lluvias en sectores de la zona occidental, la cordillera del Bálsamo y el litoral salvadoreño.
Al final de la mañana, las precipitaciones se extenderán hacia las cercanías de la cordillera volcánica, mientras que por la tarde se esperan lluvias en la zona norte, occidental y oriental del territorio. No se descartan lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador.
Durante la noche, las precipitaciones continuarán afectando la zona oriental, central y parte de la occidental, desplazándose hacia la franja costera.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que superen los 30 kilómetros por hora. El viento provendrá del noreste con velocidades entre 10 y 25 km/h.
El ambiente se mantendrá ligeramente cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada. Estas condiciones son producto de una vaguada ubicada sobre Centroamérica, que favorece el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.
El Salvador cierra el domingo 19 de octubre sin registrar homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que durante la jornada del domingo 19 de octubre no se registraron homicidios en todo el territorio salvadoreño.
“Finalizamos el domingo 19 de octubre con 0 homicidios en el país”, informó la institución a través de su cuenta oficial en X.
De igual forma, el sábado 18 de octubre tampoco se reportaron muertes violentas, acumulando así 241 días sin homicidios entre el 1 de enero y el 19 de octubre de este año.
Las autoridades atribuyen la reducción de los homicidios a la ejecución del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, medidas que han permitido la captura de miles de pandilleros en el país.
Camión vuelca en carretera a Comalapa; no se reportan lesionados
Un camión volcó esta mañana en el kilómetro 40 de la carretera a Comalapa, en el municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz, luego de que su conductor se durmiera al volante, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El percance ocurrió cuando el motorista perdió el control del vehículo, salió de la vía y terminó volcado a un costado de la carretera.
Las autoridades confirmaron que en el accidente no hubo personas lesionadas, únicamente se registraron daños materiales.
El paso vehicular en la zona se mantiene fluido, mientras agentes de la PNC regulan el tráfico para evitar congestionamientos.
Suspenderán servicio de agua en Puerto de La Libertad a partir del lunes
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que la suspensión temporal del servicio de agua iniciará a partir del lunes 20 de octubre, desde las 6:00 de la tarde, y será reanudado el martes 21 a las 4:00 de la madrugada.
El MOP informó que dispondrá camiones cisterna gratuitos para garantizar el suministro de agua.
El despliegue de camiones cisterna se realizará en conjunto con ANDA, y abastecerá con pipas gratuitas los sectores de: Casco urbano de Puerto de La Libertad, colonia El Morral, playa El Obispo, playa Conchalio, Playa La Paz, y Comunidad Conchalio #1 y #2.
Además, se incluirá también a los sectores de: Comunidad La Cima, comunidad Los Mangos, Comunidad Jerusalén, colonia El Carmen, colonia Los Ángeles, colonia Los Filtros y colonia Jerusalén.
Por su parte, el Viceministerio de Transporte implementará un dispositivo de control de tránsito en el Puerto de La Libertad mientras se realizan las obras de mejoramiento de drenajes y cambio de tuberías de agua potable.