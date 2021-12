VIDEO | Se registra primera muerte por Ómicron en el Reino Unido

Para quedarse en casa de sus padres, una chica de 19 años tenía que aceptar dar al bebé que espera en adopción al nacer. Al no consentir la condición impuesta por su padre, él echó de la casa a su hija embarazada. El padre contó la historia en Reddit y recibió un alud de críticas por la actitud que tomó ante su joven hija.

“Mi hija recientemente nos dijo a mí y a mi esposa que está embarazada y aparentemente lo ha estado escondiendo durante 3 meses. El novio es un cXXXXn que pensé que se fue después de que le di un ultimátum para que lo dejara o se fuera de mi casa, a lo que ella eligió lo último, o al menos eso pensé”, relata el hombre afligido.

El padre cuenta que su hija confesó entre sollozos a él y a su madre que estaba embarazada, que lo sentía mucho y que había cometido un gran error. “Le dije que la única forma en que podía quedarse en nuestra casa era dar al bebé en adopción, porque no permitiremos que arruine su vida. Ella seguía suplicándonos que se ocuparía de eso, pero me costó mucho creerle después de enterarme de que me había estado mintiendo durante meses y había ido a mis espaldas para ver a su novio”, escribe el hombre.

Finalmente la chica se negó a aceptar que daría en adopción a su bebé al nacer, por lo que su padre la echó de la casa. Ella se refugia ahora en casa de un amigo. “Mi esposa ha estado increíblemente triste y ahora me dice que lo que hice estuvo mal. No fue una decisión fácil para mí, pero no podía permitir que ella se fuera sin consecuencias”, asegura el atribulado padre.

La situación se ha vuelto tan difícil para la familia que el hombre decidió compartirla en Reddit para buscar un consejo. “¿Está realmente mal que eche a mi hija adulta de mi casa después de que me mintió? Estoy dispuesto a ver si he llevado las cosas demasiado lejos”, cuestiona.

Las reacciones de los usuarios del popular foro no se hicieron esperar. “Usted sabe que prohibirle a su hija ver a su novio solo lo hará más deseable, ¿verdad? ¿Y cómo va a ayudar echándola cuando está embarazada, es vulnerable y necesita estabilidad y amor? Yo diría que no es una gran paternidad”, escribió uno. “Recuerdo tener esta edad y salir con los chicos equivocados. Me tomó años de terapia darme cuenta de que era porque mi papá era como tú”, escribió otra.

“Sí, dijiste que necesita algunas ‘consecuencias’. Como si criar a un bebé sola no fuera suficiente, ¿también tenías que dejarla sin hogar? Puedes sentirte decepcionado de que las cosas no hayan salido como querías, pero debes respetar su autonomía. Tu trabajo como padre es apoyar a tus hijos. Convertirse en madre soltera a los 19 no es ideal, pero apestas por pensar que eres un buen padre de alguna manera. Incluso si no estás contento con tu hija, ¿qué pasa con tu nieto?”, cuestionó un tercero.