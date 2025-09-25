Internacionales
Niño logra curarse de un extraño cáncer cerebral y sorprende a la ciencia
Un niño belga de 13 años, identificado como Lucas, ha desafiado todos los pronósticos tras superar un glioma en el tronco cerebral, uno de los tipos de cáncer infantil más agresivos y mortales. Diagnosticado a los 6 años, hoy se considera completamente curado, sin señales del tumor en su cerebro.
«Lucas hizo pedazos todos los medidores de vida», declaró su médico, Jacques Grill, responsable del programa de tumores cerebrales del departamento de oncología pediátrica del centro Gustave-Roussy, en el sur de París.
El glioma del tronco encefálico, inoperable, se trata habitualmente con radioterapia para frenar temporalmente su avance, ya que aún no existe un medicamento completamente eficaz. Este tipo de tumor afecta cada año entre 50 y 100 niños y adolescentes en Francia y representa un gran desafío para la comunidad médica, pese a que la tasa de supervivencia general de cáncer infantil alcanza el 85% a cinco años.
Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026 en su 75 aniversario
La organización de Miss Universo confirmó que la edición 2026 del certamen de belleza se celebrará en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, uno de los recintos más importantes de la isla y con capacidad para miles de espectadores.
La elección de Puerto Rico como sede no es casual, ya que el país cuenta con una destacada trayectoria en el concurso, con varias coronas ganadas, entre ellas las de Dayanara Torres (1993) y Denise Quiñones (2001).
La edición 75 del certamen promete ir más allá de la gala final, con una programación que incluirá actividades culturales, artísticas y sociales en distintos puntos de la isla, para involucrar tanto a la población local como a los visitantes internacionales.
Estados Unidos designa a la pandilla 18 como organización terrorista internacional
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció oficialmente la inclusión de la pandilla Barrio 18 en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (TGD).
La institución norteamericana destacó que la Barrio 18 es «una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio» y responsable de ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Según el comunicado, esta medida busca reforzar los esfuerzos de Estados Unidos para proteger a su población, interrumpir las fuentes de financiamiento de estas estructuras criminales y frenar el tráfico de drogas que alimenta su actividad delictiva.
El Departamento de Estado afirmó que la designación se realiza en cumplimiento de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y de la Orden Ejecutiva 13224, entrando en vigor tras su publicación en el Registro Federal.
Cabe recordar que en 2012 la Mara Salvatrucha (MS-13) fue incluida en el mismo listado, y que en 2015 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró terroristas a las pandillas MS-13 y Barrio 18.
Reportan tiroteo en centro comercial de Richmond, Georgia
Las autoridades de Richmond, Georgia, informaron este martes sobre un tiroteo registrado en un centro comercial de la localidad.
De manera preliminar, se reportan varias personas lesionadas, aunque no se han brindado mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre posibles capturas.
La zona permanece acordonada y bajo fuerte presencia policial mientras se desarrollan las investigaciones.