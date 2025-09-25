Autoridades presentan resultados de «Escudo Virtual”, red criminal transnacional dedicada a estafas y lavado de dinero

La contaminación de los ecosistemas acuáticos representa uno de los grandes desafíos ambientales de El Salvador. En este contexto, la Asociación Transformando Realidades (ATRARÉ) ha demostrado que es posible enfrentar este reto con visión, responsabilidad social y creatividad. Su labor refleja que cuando la comunidad se organiza, no solo protege su entorno, sino que también abre caminos de progreso ciudadano y desarrollo sostenible.

Cuidando la Riviera del Lago de Ilopango

Desde hace más de cuatro años, ATRARÉ impulsa en San Miguel Tepezontes un programa de inclusión social y economía naranja con el apoyo de la población local y voluntarios comprometidos.

Cada mes, la asociación junto a los ciudadanos realiza jornadas de limpieza en la Riviera del Lago de Ilopango, un espacio vital para la biodiversidad y la agricultura. Estas acciones han reducido significativamente la contaminación por desechos sólidos y sembrado una nueva cultura ambiental basada en la responsabilidad de no arrojar basura en ríos, zonas verdes ni ecosistemas acuáticos.

El esfuerzo constante ha protegido la flora y fauna del lago, al mismo tiempo que ha fortalecido la conciencia ciudadana sobre la importancia de cuidar los recursos naturales que pertenecen a toda la comunidad.

El vínculo con la ciudadanía

El impacto de ATRARÉ va más allá del cuido del lago. Hoy en día, la asociación se ha ganado credibilidad, respeto y respaldo en San Miguel Tepezontes y en comunidades aledañas gracias a un trabajo social integral. Sus programas abarcan desde clases de inglés para niños y apoyo a adultos mayores, hasta el fortalecimiento del arte, la cultura y la vida comunitaria.

A todo ello se suma una visión de desarrollo económico local que integra la economía naranja como motor de transformación, generando valor en la creatividad y las capacidades de los ciudadanos.

Emprendimiento naranja con propósito

La iniciativa ambiental de ATRARÉ no se limita a limpiar ecosistemas. Con mirada innovadora, ha logrado vincular el cuidado de la naturaleza con la creación de proyectos sostenibles enmarcados en la economía naranja. Mujeres, jóvenes y adultos mayores participan activamente en emprendimientos creativos que fortalecen el tejido social y abren oportunidades económicas con responsabilidad ambiental.

Este modelo demuestra que la sostenibilidad y la innovación pueden caminar de la mano cuando existe compromiso colectivo.

Liderazgo con conciencia social

Para Ivette Majano, presidenta ejecutiva de ATRARÉ, la clave está en promover un ecosistema donde la naturaleza y el ser humano coexistan en equilibrio. En entrevista, comparte:

“Debemos cuidar nuestros lagos, ríos y mares, y cambiar la cultura de botar basura en ellos. Si no creamos un ecosistema en el que la fauna apoye al ser humano y el ser humano a la fauna, sin dañarse uno al otro, la vida y la existencia del ser humano se extinguirán poco a poco”.

Con esta convicción, la asociación impulsa cada proyecto como un compromiso de responsabilidad social y de equidad, poniendo la innovación al servicio del bienestar colectivo.

Transformando realidades

ATRARÉ demuestra que la protección ambiental y el emprendimiento naranja no solo son compatibles, sino que se potencian mutuamente cuando hay organización, visión de futuro y amor por la comunidad.

El trabajo en la Riviera del Lago de Ilopango se ha consolidado como un ejemplo nacional de sostenibilidad, inclusión y transformación cultural, confirmando que la creatividad y la responsabilidad social son pilares esenciales para proteger el medio ambiente y transformar realidades.

