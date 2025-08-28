Nacionales
Bienestar Social alerta sobre estafas en redes sociales con préstamos falsos
La institución Bienestar Social advirtió a la población sobre publicaciones falsas en redes sociales que, utilizando su nombre, ofrecen supuestos préstamos o beneficios inexistentes.
Según el aviso, en Instagram fue creado un perfil fraudulento denominado Bienestar Social Cojutepeque, el cual ofrecía préstamos de hasta $5,000 y solicitaba a los interesados comunicarse por WhatsApp. La entidad aclaró que no brinda préstamos ni solicita dinero a cambio de los beneficios que entrega, pues su labor es de carácter social y de apoyo a las familias.
La población puede denunciar este tipo de estafas a través del número 2999-9999, habilitado para recibir reportes.
Bienestar Social es una iniciativa del despacho de la primera dama Gabriela de Bukele, enfocada en programas dirigidos a la niñez, adolescencia, juventud, mujeres y familias, con énfasis en salud, educación y desarrollo integral.
En agosto, la institución desarrolló distintas actividades en el territorio, como la entrega de paquetes alimentarios, acompañamiento a adultos mayores en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el RNPN, así como apoyo a familias con hijos hospitalizados en el Hospital Nacional Benjamín Bloom. Además, junto al Ministerio de Salud y Protección Civil, identificaron a beneficiarios de jornadas médicas y odontológicas.
Ted Cruz resalta los avances en seguridad de El Salvador durante su visita oficial
El senador estadounidense, Ted Cruz, representante del estado de Texas, sostuvo el martes una reunión con el presidente Nayib Bukele y el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, para conocer de primera mano las estrategias implementadas en la guerra contra las pandillas y sus resultados.
A través de su cuenta en X, Cruz aseguró que El Salvador ha desarrollado “tácticas antiterroristas de vanguardia para combatir las pandillas, transformando su país de uno de los más peligrosos del mundo a uno de los más seguros, reduciendo la tasa de homicidios en un 98 %”. Además, calificó la experiencia en el terreno como “un éxito asombroso”.
El presidente Bukele agradeció la visita del senador estadounidense. “Fue un honor para nosotros darle la bienvenida a nuestro país”, escribió en la misma red social.
Durante una conferencia de prensa, Cruz destacó que “El Salvador es un socio fundamental para Estados Unidos. Tenemos intereses estrechamente alineados, y el trabajo que el presidente Bukele está haciendo aquí es realmente extraordinario”.
Como parte de su agenda, el legislador visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, San Vicente, para conocer las instalaciones donde se aplican las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno salvadoreño.
Distracción y exceso de velocidad siguen siendo las principales causas de accidentes de tránsito, según autoridades
El director general de Tránsito, Félix Serrano, informó que en lo que va del año se han registrado 1,135 accidentes de tránsito, lo que representa un incremento del 8.9 % en comparación con el mismo período del año pasado.
De acuerdo con Serrano, el aumento de siniestros está relacionado con el crecimiento del parque vehicular, que ha tenido un alza del 8 % anual. No obstante, destacó que, pese al incremento de accidentes, se reporta una reducción del 9 % en fallecidos y un 8 % menos de detenidos por conducción peligrosa.
Entre las principales causas identificadas de los siniestros se encuentran la distracción al conducir, la invasión de carril, el irrespeto a las señales de tránsito y la excesiva velocidad.
En el caso de los motociclistas, los reportes muestran un aumento del 20.8 % en accidentes, aunque con una disminución del 6 % en muertes relacionadas con este sector.
El funcionario recordó que las reformas implementadas a la Ley de Tránsito y los controles vehiculares han contribuido a reducir la mortalidad vial.
«Nuestro objetivo no es imponer sanciones, sino salvar vidas. En el Plan Mundial de Seguridad Vial para este Decenio de Acción no se nos evaluará por cuántas multas aplicamos, sino por cuántas vidas logramos salvar», afirmó Serrano durante una entrevista televisiva.
Pronostican lluvias y tormentas en varias zonas del país durante la tarde y noche
El Ministerio de Medio Ambiente informó que durante la mañana de este jueves el cielo permanecerá poco nublado en la mayor parte del territorio, sin probabilidades de lluvia.
Sin embargo, hacia el mediodía se prevé un aumento de nubosidad en zonas altas, mientras que en horas de la tarde el cielo estará mayormente nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte. Entre mediados y finales de la tarde se esperan lluvias y tormentas en el nororiente y en la franja volcánica, con énfasis en el tramo del Bálsamo y la sierra de Tecapa–Chinameca.
Para la noche se pronostican lluvias y tormentas de fuerte intensidad que se desplazarán desde la zona nororiental y el departamento de La Unión hacia el resto del país. Los mayores acumulados de lluvia podrían concentrarse en la zona central y oriental, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador, San Miguel centro, San Vicente, Usulután, Zacatecoluca y alrededores.
Los vientos se mantendrán del noreste y este durante la mañana, noche y madrugada, variando por la tarde entre sureste y suroeste, con velocidades de 10 a 25 km/h. Durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a 45 km/h.
El ambiente se mantendrá muy cálido en el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por el paso de una onda tropical y el apoyo de sistemas en niveles medios y altos de la troposfera.