Distracción y exceso de velocidad siguen siendo las principales causas de accidentes de tránsito, según autoridades

El Ministerio de Medio Ambiente informó que durante la mañana de este jueves el cielo permanecerá poco nublado en la mayor parte del territorio, sin probabilidades de lluvia.

Sin embargo, hacia el mediodía se prevé un aumento de nubosidad en zonas altas, mientras que en horas de la tarde el cielo estará mayormente nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte. Entre mediados y finales de la tarde se esperan lluvias y tormentas en el nororiente y en la franja volcánica, con énfasis en el tramo del Bálsamo y la sierra de Tecapa–Chinameca.

Para la noche se pronostican lluvias y tormentas de fuerte intensidad que se desplazarán desde la zona nororiental y el departamento de La Unión hacia el resto del país. Los mayores acumulados de lluvia podrían concentrarse en la zona central y oriental, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador, San Miguel centro, San Vicente, Usulután, Zacatecoluca y alrededores.

Los vientos se mantendrán del noreste y este durante la mañana, noche y madrugada, variando por la tarde entre sureste y suroeste, con velocidades de 10 a 25 km/h. Durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a 45 km/h.

El ambiente se mantendrá muy cálido en el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por el paso de una onda tropical y el apoyo de sistemas en niveles medios y altos de la troposfera.

