Nacionales
Fenómeno El Niño impactaría al país a partir de julio, señalan expertos
La especialista en meteorología aeronáutica y marítima Sandra Martínez informó que el fenómeno climático El Niño podría afectar a El Salvador entre junio y julio, según datos presentados durante una entrevista televisiva.
La experta citó un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), con fecha del 9 de abril de 2026, en el que se detalla la expansión de este fenómeno desde Australia hacia la costa americana. Indicó que desde abril se observan anomalías asociadas a su formación y que para mayo, junio y julio existe un 61 % de probabilidad de gestación, con presencia global prevista entre junio y agosto.
Martínez explicó que El Niño consiste en una masa de agua cálida que puede generar efectos como sequías, lluvias intensas, aumento de temperaturas y escasez de agua, con posibles impactos en sectores como la pesca y la agricultura en el país.
Asimismo, señaló que los reportes más recientes advierten que este evento podría ser de intensidad fuerte y prolongarse hasta diciembre, con incrementos de temperatura entre 2 °C y 3 °C por encima del promedio. Añadió que, hasta el 15 de mayo, en El Salvador persistirán condiciones de calor, nubosidad, radiación solar intensa y lluvias que podrían evolucionar a tormentas con actividad eléctrica y vientos.
Nacionales
Protección Civil pide a la población tomar medidas ante las lluvias
El director de Protección Civil, Luis Amaya, hizo un llamado a la población a adoptar medidas preventivas ante el ingreso de la temporada lluviosa, con el fin de reducir riesgos e incidentes.
Durante una entrevista televisiva, el funcionario recomendó limpiar drenajes en los hogares, vigilar el comportamiento de ríos y quebradas, identificar árboles en riesgo de caer y revisar posibles filtraciones en las viviendas. Asimismo, instó a evitar arrojar basura en la vía pública, ya que su acumulación puede obstruir los sistemas de drenaje y provocar inundaciones.
Las primeras lluvias del año ya han generado afectaciones en distintas zonas del país, especialmente en áreas urbanas donde se reportan viviendas inundadas. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se prevén precipitaciones en la zona norte, oriental y central, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador.
Amaya indicó que las autoridades también ejecutan acciones preventivas, como la limpieza de tragantes y cunetas, para evitar el colapso de los drenajes. Además, señaló que las instituciones se mantienen en constante preparación para atender emergencias y priorizar la protección de la población.
Nacionales
Más de 21,000 jóvenes obtienen su DUI en lo que va de 2026, según el RNPN
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó que entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026 se emitieron 21,816 Documentos Únicos de Identidad (DUI) a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad, tanto dentro como fuera del país, de acuerdo con datos publicados en el portal Así Somos.
La institución detalló que la mayoría de los documentos fueron tramitados en El Salvador, con un total de 21,229 emisiones. En cuanto al comportamiento mensual, se registró un incremento progresivo durante el primer trimestre del año, pasando de 5,622 documentos en enero a 6,023 en febrero, y alcanzando 7,040 en marzo. En la primera quincena de abril se contabilizaron 3,131.
A nivel internacional, Estados Unidos reportó 525 registros en el mismo periodo, seguido de España con 33 e Italia con 15. Otros países como Canadá y México registraron tres emisiones cada uno, mientras que Alemania, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Suecia reportaron entre uno y dos registros.
El RNPN también informó que continúa desarrollando jornadas de preenrolamiento del DUI en centros educativos a nivel nacional, dirigidas a jóvenes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027. Estas actividades se realizan en distintas instituciones educativas del país, como parte de las acciones para facilitar el acceso al documento de identidad.
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VIDEOS | Autoridades localizan plantación ilegal de droga en cantón Las Marías, Izalco
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, informó que elementos de la Fuerza Armada de El Salvador localizaron un terreno utilizado como plantación ilegal de droga en el cantón Las Marías, en Izalco, Sonsonate Norte.
De acuerdo con el funcionario, en el lugar fueron encontradas 132 plantas de marihuana, detectadas durante patrullajes de rutina realizados por militares en la zona. El hallazgo forma parte de las acciones de vigilancia y control desarrolladas por las autoridades.
A través de su cuenta en X, el titular de Defensa señaló que continuarán las labores para erradicar actividades vinculadas al narcotráfico y advirtió que quienes incurran en estos delitos enfrentarán la ley.
Asimismo, se indicó que los patrullajes conjuntos entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada se mantienen como parte de las estrategias de seguridad implementadas en el país.
Durante patrullaje, elementos de la @FUERZARMADASV ubicaron una plantación ilegal de droga en cantón Las Marías, Izalco, Sonsonate Norte, donde se encontraron 132 plantas de marihuana.#Seguimos firmes, erradicando de raíz cualquier actividad vinculada al narcotráfico.
No hay… pic.twitter.com/9J9JmwNZnq
— René Francis Merino Monroy🇸🇻 (@merino_monroy) April 17, 2026