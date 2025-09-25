Christian Nodal enfrentará audiencia por falsificación de contratos

La organización de Miss Universo confirmó que la edición 2026 del certamen de belleza se celebrará en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, uno de los recintos más importantes de la isla y con capacidad para miles de espectadores.

La elección de Puerto Rico como sede no es casual, ya que el país cuenta con una destacada trayectoria en el concurso, con varias coronas ganadas, entre ellas las de Dayanara Torres (1993) y Denise Quiñones (2001).

La edición 75 del certamen promete ir más allá de la gala final, con una programación que incluirá actividades culturales, artísticas y sociales en distintos puntos de la isla, para involucrar tanto a la población local como a los visitantes internacionales.

