Internacionales
Nicolás Maduro arriba a EE. UU. luego de ser capturado
El presidente venezolano Nicolás Maduro llegó el sábado a una base militar en las afueras de Nueva York tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas.
Maduro apareció rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla de un avión del gobierno estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.
Se espera que el depuesto presidente sea trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.
Nueva acta de acusación de la justicia estadounidense contra Maduro y su esposa
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, extraídos a la fuerza del país en una operación militar estadounidense, fueron objeto el sábado de una nueva acusación por «narcoterrorismo» e importación de cocaína a Estados Unidos.
Pocas horas después del anuncio de la operación por parte del presidente Donald Trump, la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, afirmó que la pareja había sido imputada por estos hechos ante un tribunal federal de Nueva York.
Si bien los cargos contra Nicolás Maduro y otros altos responsables venezolanos en este proceso eran conocidos desde 2020, el nombre de su esposa no había aparecido hasta ahora.
La acusación ampliada apunta ahora a seis personas, entre ellas Nicolás Maduro, Cilia Flores y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen.
Se les acusa, entre otras cosas, de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como con carteles criminales para «hacer llegar toneladas de cocaína a Estados Unidos».
Nicolás Maduro y su esposa se encuentran a bordo de un buque militar, y luego deberán ser presentados ante la justicia en Nueva York, indicó Donald Trump en Fox News.
«Enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense, en territorio estadounidense, ante tribunales estadounidenses», aseguró la Fiscal General.
En agosto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado habían anunciado que duplicaban a 50 millones de dólares la recompensa por la detención de Nicolás Maduro y su ministro del Interior.
Festejos de Año Nuevo dejan más de 1,100 rescates en playas brasileñas de Río de Janeiro
Los festejos de Año Nuevo dejaron al menos 1,167 rescates de bañistas y un adolescente desaparecido en playas de la zona sur de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informó la prensa brasileña con base en datos del Departamento de Bomberos.
De acuerdo con el reporte, las celebraciones de Año Nuevo llevadas a cabo entre la mañana del 31 de diciembre pasado y la tarde del jueves 1 de enero de este año, estuvieron marcadas por un mar agitado que puso en riesgo la vida de las personas, pues la mayoría de los rescates se relacionó con el fuerte oleaje del océano Atlántico.
El mayor número de rescates se dio en Ipanema y Copacabana, que en el segundo caso registró al menos 396, en un contexto en que más de 2,6 millones de personas se reunieron en la franja costera para presenciar fuegos artificiales y espectáculos musicales de la tradicional celebración de Año Nuevo.
La Marina de Brasil emitió de manera previa una alerta por olas de hasta 2,5 metros, condición que se mantuvo con corrientes intensas que dificultaron la seguridad de los bañistas.
Un adolescente de 14 años, oriundo de la ciudad de Campinas, en el estado de Sao Paulo (sureste), desapareció en la zona de Copacabana desde la mañana del 31 de diciembre pasado previo a las celebraciones, pero las tareas de búsqueda continúan con apoyo de aeronaves, motos acuáticas, buzos, embarcaciones y drones.
Otro hombre que se ahogaba en la playa de Ipanema también fue rescatado en estado grave y se encuentra hospitalizado.
Argentina emite nueva guía nacional de vigilancia, prevención y control de tos ferina ante aumento de casos
El Gobierno de Argentina publicó este viernes una guía nacional que actualiza los criterios de detección, prevención y control de la coqueluche (tos ferina), con foco en la protección de los grupos más vulnerables y ante el aumento de casos en el país y la región en 2025.
El Ministerio de Salud de Argentina detalló en un comunicado que la guía, denominada «Coqueluche: vigilancia, prevención y control», busca fortalecer la respuesta sanitaria a esta enfermedad, por lo que está dirigida a equipos de salud, con especial énfasis en los del Primer Nivel de Atención, por su rol estratégico en la detección temprana, el control de contactos estrechos y la promoción de la vacunación.
«La coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa y prevenible por vacunación, que representa un riesgo significativo para los lactantes pequeños, el grupo con mayor morbimortalidad asociada», resaltó la cartera.
El Ministerio destacó la importancia del manejo clínico oportuno ante la sospecha de tos ferina, incluyendo el inicio inmediato del tratamiento antibiótico, la evaluación del riesgo, la derivación adecuada y el seguimiento de los contactos estrechos, como parte de una estrategia integral para reducir la transmisión y la gravedad de la enfermedad.
El documento también incluye la actualización de la Norma de Vigilancia Epidemiológica con nuevas definiciones y clasificaciones de caso, para la detección precoz y la unificación de criterios de estudio, abordaje y análisis en todo el país, así como la vacunación como principal herramienta de prevención y reducción de sus formas graves.
Para ello, la nueva herramienta refuerza la vacunación en embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación como estrategia clave para reducir la morbimortalidad en niños pequeños y la actualización de los esquemas de vacunación en todos los grupos objetivo, promoviendo el acceso en centros de salud habilitados y el abordaje territorial en comunidades con mayor vulnerabilidad.
También establece lineamientos para la vacunación en situación de brote y la recuperación de esquemas atrasados.