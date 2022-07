EE. UU. reporta más de 3,500 casos de viruela del mono

Los casos de personas infectadas con la viruela del mono continúan incrementándose en Estados Unidos y ya suman 4,639.

Así que, como parte de la estrategia para tratar de frenar el brote, las autoridades sanitarias intensifican una campaña de vacunación en las zonas de mayor incidencia de contagios.

Sin embargo, hasta el momento se cuenta con una cantidad reducida de dosis para inocular a la población.

En este sentido, la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) aprobó una autorización adicional para el uso en el país de las dosis de la vacuna contra la viruela y la viruela del mono fabricadas en una planta de la farmacéutica Bavarian Nordic en Dinamarca.

Bajo este planteamiento y luego de completar el proceso de inspección de dicha unidad de producción a principios de este mes, el regulador estadounidense concluyó que la vacuna llamada Jynneos, cumple con los estándares de calidad.

Asimismo, la FDA señaló que anteriormente había facilitado el transporte de esas dosis desde la planta de Dinamarca a la Unión Americana para que estuvieran listas y fueran distribuidas tan pronto como diera su autorización.

Today, the FDA is announcing it has approved a supplement to the biologics license for the JYNNEOS Vaccine, which is approved to prevent smallpox and monkeypox, to allow for additional manufacturing capabilities at one of the plants where the vaccine is made.