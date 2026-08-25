Dos personas no vacunadas contra el sarampión mueren en los Estados Unidos

Decenas de miles de personas se preparaban el lunes para pasar otra noche lejos de sus hogares debido al rápido avance de un incendio forestal en Nevada, en el oeste de Estados Unidos.

El incendio comenzó el sábado y ha consumido más de 6,000 hectáreas, según InciWeb, un sitio web del gobierno que rastrea la actividad de los incendios.

El fuego amenaza la ciudad de Reno y su área metropolitana, donde viven unas 280,000 personas. Las escuelas fueron cerradas mientras el humo envolvía la urbe, una de las principales del estado.

Alrededor de 24,000 personas permanecían bajo orden de evacuación el lunes, según las autoridades. Decenas de miles más fueron puestas en estado de alerta y recibieron indicaciones de preparar una mochila para poder abandonar sus viviendas rápidamente en caso de ser necesario.

Más de 900 bomberos trabajan para controlar las llamas con camiones, helicópteros y excavadoras, en un esfuerzo por despejar la maleza reseca.

Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales, aunque el incendio ya destruyó casas en lo alto de las montañas y dejó seis personas heridas, entre ellas tres socorristas, según medios locales.

Los bomberos advirtieron que las condiciones cálidas, secas y con viento continuarán favoreciendo un comportamiento activo del fuego durante las próximas 48 horas. También señalaron que el incendio tiene potencial para propagarse hacia el noreste y el noroeste, mientras las condiciones permanecen dinámicas y sujetas a cambios rápidos.

El jefe local de bomberos, Richard Edwards, afirmó durante una rueda de prensa que el incendio es de «origen humano». Sin embargo, aclaró que aún no se determina si fue provocado de manera intencional o no. Los investigadores continúan trabajando para establecer las circunstancias del inicio del fuego.

Edwards describió el incendio como un evento «muy dinámico» y pidió a los pobladores estar preparados para evacuar apenas reciban la orden. Además, advirtió que los fuegos alimentados por el viento pueden extenderse rápidamente hacia las zonas residenciales.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, declaró el estado de emergencia en el condado de Washoe.

Reno se encuentra en el noroeste de Nevada, en la zona turística del lago Tahoe, en la Sierra Nevada.

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