Decenas de miles de evacuados por incendios forestales en Nevada, Estados Unidos

Dos personas que no estaban vacunadas contra el sarampión murieron por complicaciones relacionadas con la enfermedad, informó la cadena de noticias NBC News en su sitio web.

Se trata de las primeras muertes por sarampión registradas en Estados Unidos durante 2026 y también de las primeras en la Mancomunidad de Pensilvania en los últimos 35 años.

La secretaria de Salud de Pensilvania, Debra Bogen, señaló que el sarampión fue erradicado en la Mancomunidad hace más de tres décadas, por lo que las personas actualmente no están familiarizadas con la enfermedad y no llegan a comprender por completo la gravedad que puede alcanzar.

«Como doctora, quiero asegurarme de que la gente entienda que la vacuna MMR es segura y ofrece la mejor protección disponible contra el sarampión», resaltó Bogen.

NBC News constató que las personas fallecidas residían en el condado de Lancaster, donde se han confirmado 383 casos de sarampión, de los cuales 86 fueron diagnosticados durante la última semana, en medio de un creciente brote en el estado.

Del total de casos registrados en el condado, 70 personas han sido derivadas a hospitales e ingresadas debido a complicaciones relacionadas con el sarampión.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han notificado 2,777 casos de sarampión en todo Estados Unidos, cifra que representa el nivel más alto registrado en 35 años en el país. La mayoría de las personas infectadas no están vacunadas.

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), que se administra en dos dosis alrededor del año y los cinco años de edad, ofrece una protección del 97 % contra el sarampión, generalmente de por vida.

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