Internacionales
Justicia de EE.UU. rechaza condena anular a cómplice de Epstein
Un juez federal de Estados Unidos rechazó el martes una petición de Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, para anular su condena por cargos de trata de personas.
Maxwell, de 64 años, cumple una sentencia de 20 años de prisión y es la única persona condenada por un delito relacionado con Epstein, quien fue encontrado muerto en su celda en una cárcel de Nueva York en 2019, mientras esperaba su propio juicio.
En su fallo, el juez Paul Engelmayer afirmó que las alegaciones de Maxwell sobre presuntas violaciones a sus derechos constitucionales durante el juicio y la sentencia «carecen totalmente de fundamento y todas, o casi todas, son frívolas».
Maxwell fue declarada culpable en 2021 de conseguir jóvenes menores de edad para Epstein, quien mantenía vínculos con ejecutivos, políticos, celebridades y académicos alrededor del mundo.
En febrero, Maxwell fue citada por el comité de supervisión de la Cámara de Representantes para hablar sobre su relación con Epstein, pero se negó a responder preguntas. Su abogado declaró que solo hablaría si el presidente Donald Trump le concedía un indulto.
En octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a admitir a trámite un recurso presentado por Maxwell contra su condena por trata de personas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, quien tuvo relación con Epstein, se opuso inicialmente a la publicación de los archivos sobre el caso, aunque posteriormente fue permitida. Trump niega cualquier vinculación con los delitos de Epstein.
Internacionales
Decenas de miles de evacuados por incendios forestales en Nevada, Estados Unidos
Decenas de miles de personas se preparaban el lunes para pasar otra noche lejos de sus hogares debido al rápido avance de un incendio forestal en Nevada, en el oeste de Estados Unidos.
El incendio comenzó el sábado y ha consumido más de 6,000 hectáreas, según InciWeb, un sitio web del gobierno que rastrea la actividad de los incendios.
El fuego amenaza la ciudad de Reno y su área metropolitana, donde viven unas 280,000 personas. Las escuelas fueron cerradas mientras el humo envolvía la urbe, una de las principales del estado.
Alrededor de 24,000 personas permanecían bajo orden de evacuación el lunes, según las autoridades. Decenas de miles más fueron puestas en estado de alerta y recibieron indicaciones de preparar una mochila para poder abandonar sus viviendas rápidamente en caso de ser necesario.
Más de 900 bomberos trabajan para controlar las llamas con camiones, helicópteros y excavadoras, en un esfuerzo por despejar la maleza reseca.
Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales, aunque el incendio ya destruyó casas en lo alto de las montañas y dejó seis personas heridas, entre ellas tres socorristas, según medios locales.
Los bomberos advirtieron que las condiciones cálidas, secas y con viento continuarán favoreciendo un comportamiento activo del fuego durante las próximas 48 horas. También señalaron que el incendio tiene potencial para propagarse hacia el noreste y el noroeste, mientras las condiciones permanecen dinámicas y sujetas a cambios rápidos.
El jefe local de bomberos, Richard Edwards, afirmó durante una rueda de prensa que el incendio es de «origen humano». Sin embargo, aclaró que aún no se determina si fue provocado de manera intencional o no. Los investigadores continúan trabajando para establecer las circunstancias del inicio del fuego.
Edwards describió el incendio como un evento «muy dinámico» y pidió a los pobladores estar preparados para evacuar apenas reciban la orden. Además, advirtió que los fuegos alimentados por el viento pueden extenderse rápidamente hacia las zonas residenciales.
El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, declaró el estado de emergencia en el condado de Washoe.
Reno se encuentra en el noroeste de Nevada, en la zona turística del lago Tahoe, en la Sierra Nevada.
Internacionales
Dos personas no vacunadas contra el sarampión mueren en los Estados Unidos
Dos personas que no estaban vacunadas contra el sarampión murieron por complicaciones relacionadas con la enfermedad, informó la cadena de noticias NBC News en su sitio web.
Se trata de las primeras muertes por sarampión registradas en Estados Unidos durante 2026 y también de las primeras en la Mancomunidad de Pensilvania en los últimos 35 años.
La secretaria de Salud de Pensilvania, Debra Bogen, señaló que el sarampión fue erradicado en la Mancomunidad hace más de tres décadas, por lo que las personas actualmente no están familiarizadas con la enfermedad y no llegan a comprender por completo la gravedad que puede alcanzar.
«Como doctora, quiero asegurarme de que la gente entienda que la vacuna MMR es segura y ofrece la mejor protección disponible contra el sarampión», resaltó Bogen.
NBC News constató que las personas fallecidas residían en el condado de Lancaster, donde se han confirmado 383 casos de sarampión, de los cuales 86 fueron diagnosticados durante la última semana, en medio de un creciente brote en el estado.
Del total de casos registrados en el condado, 70 personas han sido derivadas a hospitales e ingresadas debido a complicaciones relacionadas con el sarampión.
Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han notificado 2,777 casos de sarampión en todo Estados Unidos, cifra que representa el nivel más alto registrado en 35 años en el país. La mayoría de las personas infectadas no están vacunadas.
La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), que se administra en dos dosis alrededor del año y los cinco años de edad, ofrece una protección del 97 % contra el sarampión, generalmente de por vida.
Internacionales
Costa Rica contabiliza 60 réplicas tras dos sismos de magnitudes 5.4 y 4.8
Un doble sismo sacudió la zona central de Costa Rica durante la madrugada de este lunes 24 de agosto, seguido por 60 réplicas que han causado preocupación entre la población.
Los movimientos iniciales tuvieron magnitudes de 5.4 y 4.8 y ocurrieron con apenas dos minutos de diferencia. De acuerdo con la información proporcionada, ambos se originaron por una falla local en las placas Caribe y Panamá, lo que provocó que fueran percibidos con gran intensidad en todo el Valle Central.
El primer sismo tuvo una magnitud de 5.4 y se registró a una profundidad muy superficial de 7 kilómetros, mientras que el segundo alcanzó una magnitud de 4.8 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni personas heridas. Sin embargo, se contabilizan 60 réplicas, situación que ha generado preocupación entre la población afectada.