Carmelo Anthony, uno de los mejores anotadores de la NBA, confirma su retirada

El estadounidense Carmelo Anthony, el noveno máximo anotador de la historia de la NBA, confirmó este lunes su retirada del basquet, bajando formalmente el telón a dos décadas de extraordinaria carrera en las que nunca consiguió alcanzar su ansiado anillo de campeón.

El alero, de 38 años, anunció su decisión en un vídeo con imágenes de su carrera publicado en su cuenta de Instagram.

«Recuerdo los días en los que no tenía nada, solo un balón en la cancha y un sueño con algo más», dijo Anthony en el vídeo.

«Pero el basquet era mi válvula de escape. Mi propósito era fuerte. Mis comunidades, las ciudades que representé con orgullo y los aficionados que me apoyaron a lo largo del camino», señaló.

«Estoy eternamente agradecido a esas personas y lugares porque ellos me hicieron a mí, Carmelo Anthony», afirmó. «Pero ahora ha llegado el momento de decir adiós: a la cancha donde me hice un nombre, al juego que me dio propósito y orgullo».

El último partido oficial de Anthony, elegido 10 veces para el All-Star (Juego de las Estrellas), fue con el uniforme de Los Ángeles Lakers en abril de 2022.

Al término de esa campaña, en la que compartió vestuario con su amigo LeBron James, Anthony estuvo un año esperando en vano por un contrato para regresar a la liga.

Nombrado en 2021 como uno de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA, Anthony llevó a los Denver Nuggets a la final de la Conferencia Oeste en 2009, su viaje más largo en unos playoffs, pero fueron eliminados por los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol, a la postre campeones.

Ídolo en el Madison

Desde la Universidad de Syracuse, Anthony fue elegido en el número tres del Draft de 2003, uno de los mejores de la historia en el que LeBron fue el número uno, Chris Bosh el cuatro y Dwyane Wade el cinco.

‘Melo’ será recordado como uno de los más prolíficos anotadores de la historia de este deporte.

A lo largo de 20 temporadas en la NBA acumuló 28.289 puntos, con una media de 22,5 por partido, además de 7.808 rebotes y 3.422 asistencias.

Únicamente LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain y Shaquille O’Neal están por delante de Anthony en la lista de máximos anotadores de la NBA.

Tras ocho años en Denver, Anthony fichó por los New York Knicks en 2010 y durante siete años se convirtió en uno de los mejores jugadores que han pasado por el Madison Square Garden.

«Felicidades Carmelo Anthony por una carrera increíble», dijeron los Knicks en Twitter en una de las reacciones al anuncio.

Posteriormente militó en los Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers y Lakers.

A nivel internacional ganó tres medallas de oro consecutivas como miembro del equipo olímpico de Estados Unidos en 2008, 2012 y 2016 y también un bronce en los Juegos de Atenas 2004.

