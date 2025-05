Con una actuación estelar de Shai Gilgeous-Alexander, Thunder toma ventaja 2-0 en la final del Oeste

En la antesala del último partido de LaLiga ante la Real Sociedad, Carlo Ancelotti ofreció una emotiva rueda de prensa en la que confirmó su despedida del Real Madrid, repasó su exitoso paso por el club y deseó suerte a su posible sucesor, Xabi Alonso.

“Yo no quiero dar consejos, cada uno tiene su idea de fútbol. Es una suerte entrenar al Real Madrid. Xabi será el primero después de mí, y le deseo toda la suerte del mundo. Tiene las características para dirigir este club”, declaró el técnico italiano, quien ha dirigido al equipo en dos etapas: de 2013 a 2015 y de 2021 a 2025.

Ancelotti se marcha dejando una huella imborrable: en su palmarés figuran dos Ligas (2022 y 2024), dos Copas del Rey (2014 y 2023), tres Champions League (2014, 2022 y 2024), además de tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y dos Supercopas de España. “Hemos ganado mucho y considero que aguantar más de 700 ruedas de prensa con vosotros también es un éxito”, bromeó.

El encuentro de este fin de semana también será el último para Luka Modric en el Santiago Bernabéu. Ancelotti anticipó un día cargado de emociones: “No tengo ningún problema si mañana lloro. Lo comparto con Luka, que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa. Despedirme con él me parece bonito”.

Sobre su futuro, confirmó que asumirá como seleccionador de Brasil a partir del lunes: “Será un gran desafío. Me encanta esta oportunidad, tener la posibilidad de preparar un Mundial con Brasil”.

Respecto al posible fin de una era en el club blanco, Ancelotti reflexionó: “Pueden pensar que se acaba una generación dorada con Modric. Aunque falta Carvajal. Pero esta generación, como todo, en algún momento debe terminar. Y se fueron muchos: Casemiro, Cristiano Ronaldo… y el Real Madrid siguió, como seguirá, siendo el mejor club del mundo”.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo le gustaría ser recordado, Ancelotti respondió con humildad: “No soy un entrenador, sino una persona que hace el trabajo del entrenador. Habrá quienes piensen mejor o peor de mi trabajo, no pasa nada. Pero no quiero que me recuerden como una mala persona”.

