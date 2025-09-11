Guns N’ Roses cambia de sede para su concierto en El Salvador

El actor Dwayne Johnson, conocido mundialmente como “La Roca”, llamó la atención del público y la prensa internacional con un cambio físico radical durante su aparición en el Festival de Cine de Venecia.

Famoso por su imponente musculatura y sus papeles de acción, Johnson mostró una figura notablemente más delgada, fruto de su preparación para interpretar al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr en la película “The Smashing Machine”, dirigida por Benny Safdie.

Dwayne “The Rock” Johnson stunned fans with his new slimmed-down physique at the Venice Film Festival. 👀 📸: AbacaPress / https://t.co/AO805SwVIE; BACKGRID; Getty pic.twitter.com/3U1ZB1y4gP — Page Six (@PageSix) September 1, 2025

El actor asistió al festival acompañado de su coprotagonista Emily Blunt, y su presencia se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana en la ciudad italiana. Su cambio fue evidente desde el evento Miu Miu Women’s Tales, donde vistió camisa azul y pantalones negros, y se acentuó durante la sesión de fotos oficial de la película, con camisa azul de manga corta y pantalones blancos.

«La Roca» Por comentarios sobre el cambio físico del actor Dwayne «La Roca» Johnson. pic.twitter.com/6fAgkCYz23 https://t.co/6QsSyJLfHE — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 1, 2025

La drástica reducción de peso y masa muscular generó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios de X (antes Twitter) lo apodaron en tono humorístico “The Pebble” (“La Piedra Pequeña”), haciendo alusión a su icónico sobrenombre “La Roca”. Entre los comentarios más destacados, los seguidores señalaron: “Está tan delgado”, “Vaya, es la mitad de lo que era” e “Impresionante transformación”.

