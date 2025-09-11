Jetset
Guns N’ Roses cambia de sede para su concierto en El Salvador
La icónica banda Guns N’ Roses ofrecerá su concierto en El Salvador el próximo 4 de octubre, pero ya no será en el Estadio Cuscatlán, sino en el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González.
El cambio se debe a que el Cuscatlán será la sede de los partidos de la selección mayor contra Panamá y Guatemala, correspondientes a la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, programados para el 10 y 14 de octubre.
El Instituto Nacional de los Deportes (INDES) informó que, tras gestiones y atendiendo el “clamor popular”, la agrupación y la empresa StarTicket aceptaron liberar la sede para los encuentros de la Azul y Blanco.
Guns N’ Roses llega al país como parte de su gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”. Aún hay boletos disponibles en las localidades Ultra AMEX ($275), platinum ($175), VIP ($120) y sol general ($50).
Jetset
Ed Sheeran lanza su octavo álbum
El cantante británico Ed Sheeran, de 34 años, lanzó su nuevo álbum «Play», el octavo de su carrera, que llega tras «Autumn Variations» (2023). El disco, con portada rosa, combina elementos de folk, hip hop, pop, dance, soul y rock, consolidando a Sheeran como uno de los artistas más escuchados del mundo; actualmente es el sexto más reproducido en Spotify, plataforma en la que su éxito «Shape of You» figura entre los más escuchados globalmente.
El artista, originario de Ipswich, Inglaterra, anunció que se mudará temporalmente a Estados Unidos para facilitar su gira mundial que inicia en Europa en diciembre. “Tengo una familia, no puedo estar yendo y viniendo”, explicó en el pódcast The 2 Johnnies, y aclaró que seguirá pagando impuestos en el Reino Unido.
Su traslado le impedirá asistir a los partidos de Ipswich Town, equipo de fútbol de la segunda división inglesa del que es accionista minoritario (1,4%) desde agosto de 2024, y donde suele acudir al estadio Portman Road.
Jetset
De Lamine Yamal a Franco Mastantuono: los rumores sobre la vida amorosa de Nicki Nicole
La cantante argentina Nicki Nicole vuelve a acaparar la atención de los medios, esta vez por supuestos rumores de un nuevo romance. Según información de medios españoles, la artista podría estar comenzando una relación con Franco Mastantuono, joven promesa del Real Madrid y exfutbolista de River Plate.
Hasta el momento no existen declaraciones oficiales que confirmen la relación, pero el tema ha generado interés, especialmente por el reciente distanciamiento de Nicki Nicole con Lamine Yamal, jugador del Barcelona.
A lo largo de su carrera, la artista ha tenido vínculos sentimentales con figuras del entretenimiento y del deporte, incluyendo a Coscu, KHEA, Trueno, Rels B, Peso Pluma y Lamine Yamal. Ahora, todos los ojos están puestos en Mastantuono.
Jetset
FOTOS | Dwayne “La Roca” Johnson sorprende con drástica transformación física en Festival de Cine de Venecia
El actor Dwayne Johnson, conocido mundialmente como “La Roca”, llamó la atención del público y la prensa internacional con un cambio físico radical durante su aparición en el Festival de Cine de Venecia.
Famoso por su imponente musculatura y sus papeles de acción, Johnson mostró una figura notablemente más delgada, fruto de su preparación para interpretar al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr en la película “The Smashing Machine”, dirigida por Benny Safdie.
Dwayne “The Rock” Johnson stunned fans with his new slimmed-down physique at the Venice Film Festival. 👀 📸: AbacaPress / https://t.co/AO805SwVIE; BACKGRID; Getty pic.twitter.com/3U1ZB1y4gP
— Page Six (@PageSix) September 1, 2025
El actor asistió al festival acompañado de su coprotagonista Emily Blunt, y su presencia se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana en la ciudad italiana. Su cambio fue evidente desde el evento Miu Miu Women’s Tales, donde vistió camisa azul y pantalones negros, y se acentuó durante la sesión de fotos oficial de la película, con camisa azul de manga corta y pantalones blancos.
«La Roca»
Por comentarios sobre el cambio físico del actor Dwayne «La Roca» Johnson. pic.twitter.com/6fAgkCYz23 https://t.co/6QsSyJLfHE
— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 1, 2025
La drástica reducción de peso y masa muscular generó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios de X (antes Twitter) lo apodaron en tono humorístico “The Pebble” (“La Piedra Pequeña”), haciendo alusión a su icónico sobrenombre “La Roca”. Entre los comentarios más destacados, los seguidores señalaron: “Está tan delgado”, “Vaya, es la mitad de lo que era” e “Impresionante transformación”.