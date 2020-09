Daniel Radcliffe volvería a interpretar a Harry Potter con una sola condición, entérate cuál es

A mediados del mes de febrero, Daniel Radcliffe, famoso por interpretar la saga de Harry Potter, otorgó una entrevista a Variety, en donde se le preguntó si estaría dispuesto a interpretar el personaje para una de las cintas de la saga de ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’, a lo que su respuesta fue un ‘’no lo creo’’.

Sin embargo, recientemente parece que cambio de parecer, pues Radcliffe señaló que no tendría mucho problema en volver personificar al mago más famoso del cine, siempre y cuando J. K. Rowling no estuviese involucrada.

Cabe recordar que la escritora británica y autora de la famosa saga, se ha ganado un lugar en muchos titulares debido a sus polémicos señalamientos en contra de las personas que adquieren las características físicas del género opuesto.

De ahí que, el actor no vería con buenos ojos regresar a un proyecto en el que intervenga la escritora, en cuyo caso, Warner Bros Pictures tendría que optar entre él o Rowling, quien ha escrito y producido algunas de las películas basadas en sus libros.

Hasta el momento son simples rumores, pero en dado caso de ser cierto, significaría una gran desilusión para los fanáticos del mundo mágico.