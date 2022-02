Belinda rompe el silencio tras su separación de Christian Nodal: “Estos días han sido difíciles”

Belinda rompió el silencio varios días después de que Christian Nodal anunciara el fin de la relación sentimental que ambos mantenían. La cantante y actriz publicó el comunicado mediante sus historias de Instagram, tal como lo hizo Nodal hace algunos días.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado’‘, comenzó Belinda.

“Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, continuó la actriz y cantante.

En su comunicado Belinda destaca la necesidad de mantenerse bien en los aspectos espirituales y profesionales. Recordemos que la actriz regresará pronto a la pantalla chiva, a través de Net, con la serie «Bienvenidos a Edén», “Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente“.

Belinda concluyó su comunicado con la siguiente frase de Simone de Beauvoir: “El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”.

Christiasn Nodal anunció el rompimiento con Belinda el domingo 13 de febrero mediante sus historias de Instagram: “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”, dijo el también cantante mexicano.

“A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaremos más del tema. Les envío mucho amor. Nodal”, concluyó el artista.

Se rumora que el fin de la relación entre la pareja que tenía planes de boda para este 2022, después de haberse comprometido el 25 de mayo del 2021, fue causado por un presunto préstamo de 4 millones de dólares que Belinda le habría solicitado a Nodal, para pagar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria en México y este se negó, debido a que según lo que cuenta Javier Ceriani en Chisme No Like, la deuda de Belinda no sería superior a los 500,000 dólares.

Por: Diario de Nueva York.