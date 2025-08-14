Jetset
Christian Nodal confiesa que se casó con Ángela Aguilar pocos días después de separarse de Cazzu
Christian Nodal confirmó este miércoles que se casó con Ángela Aguilar en Roma, apenas 21 días después de finalizar su relación con Cazzu.
En entrevista con Adela Micha, el cantante relató que su romance con Aguilar comenzó durante la pandemia, mientras grababan juntos la canción Dime Como Quieres. Nodal explicó que tras terminar su compromiso con Cazzu el 8 de mayo de 2024, experimentó una conexión especial con la hija de Pepe Aguilar, lo que lo llevó a concretar su relación y matrimonio pocas semanas después.
El intérprete detalló que el 29 de mayo, tras un evento en Ensenada, decidió viajar con Ángela para mantener su relación privada y oficializar su compromiso lejos de los medios.
Jetset
FOTOS | El actor español Mario Casas disfruta sus vacaciones en El Salvador
El reconocido actor español Mario Casas Sierra confirmó que se encuentra disfrutando de sus vacaciones en El Salvador, según reveló en una historia publicada en Instagram donde mostró un icónico paisaje playero del país.
Medios internacionales informan que Casas no está solo en su visita, sino que lo acompaña su pareja, la diseñadora de modas Melyssa Pinto, así como su hermano Óscar Casas y su cuñada, la cantante Ana Mena.
Aunque en redes sociales ya circulaban imágenes del actor disfrutando del ambiente costero, la ubicación exacta se confirmó recientemente con la publicación en Instagram. Mario Casas ha estado hospedado en El Salvador por varios días.
El actor es ganador del Premio Goya como mejor actor por su papel protagónico en la película No matarás. Alcanzó la fama con sus participaciones en series de televisión como Sin miedo a soñar y Los hombres de Paco, además de la exitosa película Tres metros sobre el cielo.
Jetset
The AC/DC Experience llega a El Salvador con un tributo inolvidable
Los fanáticos del rock en El Salvador tienen una cita imperdible este viernes a las 8:00 p.m. en el hotel Real Intercontinental, donde se presentará The AC/DC Experience, un tributo a la legendaria banda australiana AC/DC.
La agrupación californiana Noise Pollution AC/DC Tribute lidera este espectáculo, acompañada por Iván Gac, reconocido vocalista que ha sido calificado por Bryan Johnson, ex cantante original de AC/DC, como su doble perfecto.
El show promete revivir los grandes éxitos de la banda, incluyendo temas icónicos como «Thunderstruck», «Back in Black» y «Shoot to Thrill», entre otros, para ofrecer una experiencia auténtica y energética a los asistentes.
Los boletos están disponibles en la plataforma www.digiticket.online con precios que van desde $29 hasta $84.
Jetset
Subastarán en Los Ángeles la espada láser original de Darth Vader usada en ‘El Imperio Contraataca’
La emblemática espada láser de Darth Vader, utilizada en las escenas de combate de Star Wars: El Imperio Contraataca (1980), fue exhibida este miércoles en Londres antes de ser subastada en Los Ángeles a inicios de septiembre, anunció la casa de subastas Propstore.
“Es simplemente una pieza asombrosa de la historia del cine”, declaró Brandon Alinger, director de operaciones de Propstore, al presentar los artículos más destacados del evento, que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre.
La pieza corresponde al modelo usado durante las escenas de lucha, sin su hoja de madera original, y ha sido conservada durante cuatro décadas por un coleccionista estadounidense. Fue autentificada mediante comparaciones detalladas con las versiones vistas en pantalla, incluyendo abolladuras y marcas específicas.
“Probablemente esta gran abolladura en la parte trasera provenga del sable de luz de Mark Hamill”, explicó Alinger, en referencia al actor que interpretó a Luke Skywalker.
Aunque hoy es un objeto de colección codiciado, la espada está fabricada con materiales modestos, como partes de un antiguo flash de cámara y componentes de una calculadora.
Además de esta pieza icónica, la subasta incluirá otros objetos célebres del cine, como el látigo y la funda de Indiana Jones y la Última Cruzada (1989), y el «neuralizador» de Hombres de Negro (1997), cuyo display LED aún funciona y podría alcanzar un valor estimado de 150,000 dólares.