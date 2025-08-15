Jetset
Karlita y sus amigas se robó en el corazón de grandes y chicos en su gira por El Salvador
El reconocido grupo infantil mexicano “Karlita y sus amigas”, finalizó una gira de 3 conciertos por El Salvador, donde cientos de personas disfrutaron de su canciones, música en vivo, dinámicas y premios.
La afluencia de asistentes fue masiva en las presentaciones artísticas realizadas en el parque Cuscatlán y los centros comerciales Plaza Mundo Soyapango y Metrocentro San Salvador.
“Estamos muy felices por el recibimiento del público salvadoreño, hemos sentido el cariño de grandes y chicos al cantar y bailar nuestras canciones”, aseguró Karlita de León, líder y vocalista del grupo.
Esta es la primer gira internacional del grupo conformado por Karlita, AniLu y Alaia, donde presentaron oficialmente su disco “Mis Mascotas”, que contiene importantes éxitos, entre ellos: El Gato bandido, Luno mi perro saltarín, mi perrita estrella y el baile de mis mascotas entre otras.
La producción del disco estuvo a cargo del compositor y empresario mexicano Tarín de León, quien aseguro que “Nunca nos imaginamos la aceptación del disco por parte del público asistente, hemos tenido un lleno total en los 3 conciertos y vimos que todo mundo bailaba y cantaba con las dinámicas y canciones del grupo”.
Durante su gira por El Salvador Karlita y sus amigas estrenó sus últimas dos canciones: El baile de Pepito (Dedicada a nuestro país) y El pescadito loco, inspiradas en sucesos y vivencias cotidianas ocurridas a las integrantes de la agrupación.
“El pescadito loco” fue inspirada en un día de playa, cuando un pez se acercó a Karlita y comenzó a morder sus deditos del pie y se mantuvo junto a ella durante varios minutos. “El baile de pepito” cuenta la historia de José, hermano de AniLu, un niño inquieto, bailarín y muy bromista, aseguró De León.
Extraoficialmente ha trascendido que ante el éxito obtenido en esta gira por El Salvador, el grupo estaría planificando una segunda gira para los primeros días del mes de octubre próximo, donde ofrecerían presentaciones en diferentes puntos del país.
Para conocer más de este proyecto musical y de las aventuras de sus integrantes, pueden visitar el canal oficial de Youtube, Spotify y otras redes sociales como Karlita y sus Amigas.
Christian Nodal confiesa que se casó con Ángela Aguilar pocos días después de separarse de Cazzu
Christian Nodal confirmó este miércoles que se casó con Ángela Aguilar en Roma, apenas 21 días después de finalizar su relación con Cazzu.
En entrevista con Adela Micha, el cantante relató que su romance con Aguilar comenzó durante la pandemia, mientras grababan juntos la canción Dime Como Quieres. Nodal explicó que tras terminar su compromiso con Cazzu el 8 de mayo de 2024, experimentó una conexión especial con la hija de Pepe Aguilar, lo que lo llevó a concretar su relación y matrimonio pocas semanas después.
El intérprete detalló que el 29 de mayo, tras un evento en Ensenada, decidió viajar con Ángela para mantener su relación privada y oficializar su compromiso lejos de los medios.
FOTOS | El actor español Mario Casas disfruta sus vacaciones en El Salvador
El reconocido actor español Mario Casas Sierra confirmó que se encuentra disfrutando de sus vacaciones en El Salvador, según reveló en una historia publicada en Instagram donde mostró un icónico paisaje playero del país.
Medios internacionales informan que Casas no está solo en su visita, sino que lo acompaña su pareja, la diseñadora de modas Melyssa Pinto, así como su hermano Óscar Casas y su cuñada, la cantante Ana Mena.
Aunque en redes sociales ya circulaban imágenes del actor disfrutando del ambiente costero, la ubicación exacta se confirmó recientemente con la publicación en Instagram. Mario Casas ha estado hospedado en El Salvador por varios días.
El actor es ganador del Premio Goya como mejor actor por su papel protagónico en la película No matarás. Alcanzó la fama con sus participaciones en series de televisión como Sin miedo a soñar y Los hombres de Paco, además de la exitosa película Tres metros sobre el cielo.
The AC/DC Experience llega a El Salvador con un tributo inolvidable
Los fanáticos del rock en El Salvador tienen una cita imperdible este viernes a las 8:00 p.m. en el hotel Real Intercontinental, donde se presentará The AC/DC Experience, un tributo a la legendaria banda australiana AC/DC.
La agrupación californiana Noise Pollution AC/DC Tribute lidera este espectáculo, acompañada por Iván Gac, reconocido vocalista que ha sido calificado por Bryan Johnson, ex cantante original de AC/DC, como su doble perfecto.
El show promete revivir los grandes éxitos de la banda, incluyendo temas icónicos como «Thunderstruck», «Back in Black» y «Shoot to Thrill», entre otros, para ofrecer una experiencia auténtica y energética a los asistentes.
Los boletos están disponibles en la plataforma www.digiticket.online con precios que van desde $29 hasta $84.