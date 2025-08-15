Nacionales
ATENCIÓN | Salvadoreños podrán hacer devolución de la crema dental Colgate Total Clean Mint a partir del lunes
La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) alcanzó un acuerdo con la empresa Colgate para que los salvadoreños que adquirieron la pasta dental Colgate Total Clean Mint puedan solicitar el cambio del producto o el reembolso de su dinero desde el próximo lunes 18 de agosto.
El superintendente Noé Geovanni García explicó a Diario El Salvador que la compañía habilitará cinco puntos a escala nacional para realizar el trámite, abiertos de lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Los consumidores deberán presentar el producto —nuevo o usado— o el comprobante de compra.
Los centros de atención estarán ubicados en:
- San Salvador: Centro de Distribución DISMO, km 11.5 carretera Troncal del Norte.
- La Libertad: The Office Spot, bulevar y urbanización Santa Elena, calle Cerro Verde Oriente, calle Oromontique, Antiguo Cuscatlán.
- Santa Ana: Centro de Distribución DISMO, residencial Jardines del Rocío, final calle Sinaí, local 123.
- Ilopango: Bodega CV+, calle Al Matazano.
- San Miguel: Centro de Distribución DISMO, colonia Jardines del Volcán, calle Verona y avenida Bolonia #6.
García señaló que la medida busca garantizar el derecho de los consumidores tras detectarse anomalías en este producto en El Salvador y en otros países como México, Ecuador y Brasil, lo que llevó a la compañía a descontinuar la pasta dental Colgate Total Clean Mint.
Jetset
Karlita y sus amigas se robó en el corazón de grandes y chicos en su gira por El Salvador
El reconocido grupo infantil mexicano “Karlita y sus amigas”, finalizó una gira de 3 conciertos por El Salvador, donde cientos de personas disfrutaron de su canciones, música en vivo, dinámicas y premios.
La afluencia de asistentes fue masiva en las presentaciones artísticas realizadas en el parque Cuscatlán y los centros comerciales Plaza Mundo Soyapango y Metrocentro San Salvador.
“Estamos muy felices por el recibimiento del público salvadoreño, hemos sentido el cariño de grandes y chicos al cantar y bailar nuestras canciones”, aseguró Karlita de León, líder y vocalista del grupo.
Esta es la primer gira internacional del grupo conformado por Karlita, AniLu y Alaia, donde presentaron oficialmente su disco “Mis Mascotas”, que contiene importantes éxitos, entre ellos: El Gato bandido, Luno mi perro saltarín, mi perrita estrella y el baile de mis mascotas entre otras.
La producción del disco estuvo a cargo del compositor y empresario mexicano Tarín de León, quien aseguro que “Nunca nos imaginamos la aceptación del disco por parte del público asistente, hemos tenido un lleno total en los 3 conciertos y vimos que todo mundo bailaba y cantaba con las dinámicas y canciones del grupo”.
Durante su gira por El Salvador Karlita y sus amigas estrenó sus últimas dos canciones: El baile de Pepito (Dedicada a nuestro país) y El pescadito loco, inspiradas en sucesos y vivencias cotidianas ocurridas a las integrantes de la agrupación.
“El pescadito loco” fue inspirada en un día de playa, cuando un pez se acercó a Karlita y comenzó a morder sus deditos del pie y se mantuvo junto a ella durante varios minutos. “El baile de pepito” cuenta la historia de José, hermano de AniLu, un niño inquieto, bailarín y muy bromista, aseguró De León.
Extraoficialmente ha trascendido que ante el éxito obtenido en esta gira por El Salvador, el grupo estaría planificando una segunda gira para los primeros días del mes de octubre próximo, donde ofrecerían presentaciones en diferentes puntos del país.
Para conocer más de este proyecto musical y de las aventuras de sus integrantes, pueden visitar el canal oficial de Youtube, Spotify y otras redes sociales como Karlita y sus Amigas.
Nacionales
Motociclista muere tras chocar contra camión en La Libertad
Un motociclista perdió la vida este viernes por la mañana en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera a Comasagua, en el sector de La Libertad Sur, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
Según los informes preliminares, el conductor de la motocicleta viajaba a excesiva velocidad, perdió el control y colisionó contra un camión de gas propano.
Agentes de la División de Tránsito de la PNC llegaron al lugar para realizar la investigación correspondiente y regular el tráfico en la zona.
Nacionales
San Lorenzo registra más de 820 réplicas sísmicas desde julio
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este viernes que la actividad sísmica en San Lorenzo y sus alrededores, en Ahuachapán, ha superado las 820 réplicas desde la tarde del 29 de julio.
Según los datos oficiales, entre las 3:21 p.m. del 29 de julio y las 4:00 a.m. del 15 de agosto se han registrado 830 sismos, de los cuales 147 fueron percibidos por la población. MARN atribuye esta actividad a la activación de fallas geológicas en la zona.
La institución continúa monitoreando el fenómeno y la actividad sísmica en todo el país para implementar medidas preventivas ante posibles daños o emergencias.