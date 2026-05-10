Nacionales
Salvadoreños visitan cementerios en el Día de las Madres
En medio de nostalgias y recuerdos, este 10 de mayo, miles de salvadoreños acuden a los campos santos para recordar a las madres en su día.
Como es tradición, las personas llegan con flores, arreglos y hasta globos para decorar las tumbas donde yacen sus madres.
De acuerdo al director de la Administración General de Cementerios de la alcaldía de San Salvador Centro, Reynaldo Pérez, se estima que 50,000 personas visitarán solo este domingo los 18 campos que administra la municipalidad.
A través de la Secretaría de Cultura Municipal se realizan presentaciones musicales para que la estancia de las personas sea mejor mientras llevan a cabo sus conmemoraciones.
«Como administración de cementerios hemos creado las condiciones tanto en seguridad, ya que tenemos los compañeros de promoción para la salud, centro de entretenimiento para los niños mientras los mayores hacen sus actos de conmemoración a los familiares, hay música ambiente de parte de la Secretaría de Cultura Municipal para que su estadía sea en seguridad y en orden»,expresó Reynaldo Pérez.
El funcionario municipal indicó que el personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador está coordinando temas de parqueo en el exterior de los 18 cementerios municipales que, desde las 7:00 de la mañana están abiertos y cierran a las 5:00 de la tarde.
«Esperamos al menos 50 mil personas que se harán presentes para conmemorar esos recuerdos que vivieron con sus madres», finalizó el administrador de cementerios.
Nacionales
VIDEOS | Capturan a joven vinculado a la MS-13 tras hallar evidencia en su teléfono
Un sujeto vinculado a la pandilla MS-13 fue ubicado por la Fuerza Armada al norte de San Salvador. Al momento de su detención se le encontraron videos en su teléfono móvil, el cual evidencian sus nexos con este grupo terrorista.
La información fue brindada por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, quien identificó al hombre como Dylan Paul Córdova Gálvez, miembro activo de la pandilla (homeboy) en la colonia Los Ángeles, Apopa, San Salvador.
«En su teléfono se encontraron videos que evidencian su vínculo con esta estructura terrorista», afirmó Merino Monroy.
Dylan Paul Córdova Gálvez, homeboy de la MS-13, fue ubicado por elementos de la @FUERZARMADASV en la colonia Los Ángeles, Apopa, San Salvador.
En su teléfono se encontraron videos que evidencian su vínculo con esta estructura terrorista.
Será entregado a la @PNCSV.
No… pic.twitter.com/AYBIEKvuLZ
— René Francis Merino Monroy🇸🇻 (@merino_monroy) May 10, 2026
Luego de su ubicación se dio parte a la Policía Nacional Civil para que procedan a su arresto y posterior encarcelamiento para ser juzgado.
«No daremos descanso a los terroristas, los sacaremos de las comunidades para garantizar la tranquilidad y seguridad de los salvadoreños», expresó.
Nacionales
Capturan a jovencito por hurtar una motocicleta de una vivienda en San Miguel
Un jovencito fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de hurtar una motocicleta desde el interior de una vivienda en la zona oriental de El Salvador.
Se trata de Esteban Armando Gaitán Mendoza, de 18 años de edad, quien de acuerdo a la policía robo el automóvil de dos ruedas a pesar que «estaba estacionada en una vivienda».
El hurto ccurrió en el barrio El Calvario, de San Miguel Centro, y quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona.
«Tras la denuncia fue capturado en el cantón Mazatepeque, del mismo municipio. Será remitido por el delito de hurto», detalló la corporación.
Esteban Armando Gaitán Mendoza, de 18 años de edad, hurtó una motocicleta que estaba estacionada en una vivienda.
Ocurrió en el barrio El Calvario, de San Miguel Centro, el hecho quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona.
Tras la denuncia fue capturado en el cantón… pic.twitter.com/0vC7fyKTIY
— PNC El Salvador (@PNCSV) May 10, 2026
Nacionales
Capturan a extorsionista de la clica Esperanza Locos Salvatruchos
Un hombre señalado como extorsionista de la MS13 fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo en Olocuilta. Será remitido ante la justicia para responder por su pertenencia a la organización terrorista.
Se trata del homeboy Miguel Ernesto Ortiz Méndez, alias «Queso», con función de extorsionista de la clica Esperanza Locos Salvatruchos.
«Por años se lucró de la población honrada, exigiéndoles dinero bajo amenazas de muerte a comerciantes de Olocuilta, en La Paz», informó la policía.
Su detención se llevó a cabo en una intervención en la colonia Montelimar, del mismo distrito de Olocuilta, cuando se conducía en un vehículo.