FOTOS | El actor español Mario Casas disfruta sus vacaciones en El Salvador
El reconocido actor español Mario Casas Sierra confirmó que se encuentra disfrutando de sus vacaciones en El Salvador, según reveló en una historia publicada en Instagram donde mostró un icónico paisaje playero del país.
Medios internacionales informan que Casas no está solo en su visita, sino que lo acompaña su pareja, la diseñadora de modas Melyssa Pinto, así como su hermano Óscar Casas y su cuñada, la cantante Ana Mena.
Aunque en redes sociales ya circulaban imágenes del actor disfrutando del ambiente costero, la ubicación exacta se confirmó recientemente con la publicación en Instagram. Mario Casas ha estado hospedado en El Salvador por varios días.
El actor es ganador del Premio Goya como mejor actor por su papel protagónico en la película No matarás. Alcanzó la fama con sus participaciones en series de televisión como Sin miedo a soñar y Los hombres de Paco, además de la exitosa película Tres metros sobre el cielo.
The AC/DC Experience llega a El Salvador con un tributo inolvidable
Los fanáticos del rock en El Salvador tienen una cita imperdible este viernes a las 8:00 p.m. en el hotel Real Intercontinental, donde se presentará The AC/DC Experience, un tributo a la legendaria banda australiana AC/DC.
La agrupación californiana Noise Pollution AC/DC Tribute lidera este espectáculo, acompañada por Iván Gac, reconocido vocalista que ha sido calificado por Bryan Johnson, ex cantante original de AC/DC, como su doble perfecto.
El show promete revivir los grandes éxitos de la banda, incluyendo temas icónicos como «Thunderstruck», «Back in Black» y «Shoot to Thrill», entre otros, para ofrecer una experiencia auténtica y energética a los asistentes.
Los boletos están disponibles en la plataforma www.digiticket.online con precios que van desde $29 hasta $84.
La icónica espada láser de Darth Vader será subastada por un ojo de la cara
La icónica espada láser de Darth Vader, que sirvió para cortar la mano de Luke Skywalker en el episodio de Star Wars «El imperio contraataca», quedó expuesto el miércoles en Londres, antes de ser subastado en Los Ángeles a principios de septiembre.
«Es simplemente una pieza asombrosa de la historia del cine», declaró a AFP Brandon Alinger, director de operaciones de la casa de subastas Propstore, durante una presentación en Londres de los lotes más importantes de la subasta.
Darth Vader manejó la espada en legendarias escenas de combate en «El Imperio Contraataca» (1980) y «El Retorno del Jedi» (1983).
David Prowse, el actor detrás de la máscara negra, y el doble de acción Bob Anderson usaban en realidad dos modelos.
Uno, sin hoja, atado al cinturón del villano, y otro, para las escenas de combate, equipado con una hoja de madera.
La que se pone a la venta es la versión utilizada para los combates, aunque desprovista de su hoja de madera, después de haber sido conservada durante 40 años por un coleccionista estadounidense.
«Alguien (…) vino a vernos y nos dijo: +Tengo esto para vender+. Estábamos asombrados», explicó el fundador de Propstore, Stephen Lane, comparando la importancia de esta pieza con la de los zapatos rojos usados por Judy Garland en «El Mago de Oz».
Los expertos autentificaron el objeto comparando sus abolladuras y rayones con los visibles en las películas.
«Mira la gran abolladura en la parte trasera, probablemente provenga de la hoja de la espada láser de (el actor de Luke Skywalker) Mark Hamill», explica Brandon Alinger.
A pesar de su valor, el objeto está constituido por parte de un antiguo flash de cámara al que se añadieron piezas recuperadas, provenientes principalmente de una calculadora.
Entre las otras piezas propuestas en esta subasta que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre, se encuentran el látigo, el cinturón y la funda utilizados por Harrison Ford en «Indiana Jones y la Última Cruzada» (1989).
También un «neuralizador» utilizado por los agentes J (Will Smith) y K (Tommy Lee Jones) para borrar la memoria en «Hombres de Negro» (1997).
El objeto luminoso, cuyo display LED aún funciona, podría alcanzar los 150.000 dólares (aproximadamente 129.700 euros)