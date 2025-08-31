Jetset
Shakira y Belinda sorprenden con emotivo dueto en Ciudad de México
Ciudad de México, México. — Una noche llena de emociones se vivió el sábado 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros, donde más de 65 mil espectadores presenciaron un momento memorable durante el onceavo concierto de la gira «Las Mujeres Ya No Lloran» de Shakira.
La sorpresa de la velada fue la aparición de Belinda, quien se unió a la superestrella colombiana para interpretar juntas la balada «Día de enero», lanzada en 2005 y ausente del repertorio en vivo desde 2007. Vestida con una blusa plateada brillante, pantalones blancos con flecos y plataformas, Belinda participó en el segmento acústico del show, generando una ovación masiva por parte del público.
«Hoy tengo el placer de cantar con alguien que es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza», declaró Shakira al presentar a su invitada especial. Al finalizar la interpretación, Belinda se arrodilló frente a Shakira como muestra de respeto, y ambas artistas se abrazaron, cerrando uno de los actos más simbólicos y celebrados de la noche.
Belinda y Shakira cantando “Día de enero” frente a 65 mil personas en el estadio Gnp 🇲🇽 pic.twitter.com/bnH0GORJNI
— Indie 505 (@Indie5051) August 31, 2025
El Salvador estará presente en el festival de cortometrajes de Marrakech
El Salvador es el invitado de honor al quinto Festival de Cortometrajes que se realizará en la Ciudad Roja e Imperial de Marrakech, en el Reino de Marruecos, al norte de África.
Esta es la primera vez que nuestro país participa en este certamen y lo hará con seis cortos cuidadosamente seleccionados por los organizadores, los cuales serán exhibidos entre el 26 de septiembre y el 1.0 de octubre de 2025.
El prestigioso festival es una plataforma para cineastas emergentes y ya establecidos de todo el mundo. En su agenda incluye talleres innovadores, clases magistrales y proyecciones que muestran lo mejor en narraciones breves.
La participación de El Salvador es liderada por Gianfranco Castaneda Infantozzi, quien posee una amplia experiencia en producción cinematográfica en seis países en los que ha laborado. Obtuvo un máster en Producción Cinematográfica en España y un diplomado en Artes Aplicadas a la Sociedad en Brasil.
En Marruecos, El Salvador participará con los cortometrajes «I would like to become», de Javier Arias; «When the Rain Stops», de Guillermo Argueta; «Not for Sale», de Ale Pinto; «All», de Pamela Robin; «Nocturnal Whispers», de Armando Rodríguez, e «Ikigal», de Daniel Flamenco y Adriana Michelson.
«Espero que mis experiencias y mi amor por este arte puedan sembrar semillas en otros para cosechar nuevas historias juntos», valora Castaneda, en una entrevista con el sitio MWN LIFESTYLE.
Participar en el festival de Marrakech le permitirá conectar mundos, unir aulas con festivales y hacer tangibles las posibilidades de intercambio cultural.
En su cuenta de LinkedIn, el también educador, se define como una persona que ha cultivado una «profunda comprensión del lenguaje cinematográfico y publicitario».
A Marrakech, Gianfranco llevará el talento de los salvadoreños al resto del mundo. Considera el evento como una experiencia de repaso y aprendizaje. «Conocer a otros combatientes y escritores apasionados será gratificante en todos los sentidos, una recarga de energía para seguir», aseguró, al tiempo de reconocer que aprenderá mucho de todos los participantes.
Demon Slayer: Infinity Castle hace historia en la taquilla japonesa
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle se ha convertido en un fenómeno taquillero, ya que continúa rompiendo récords en Japón y Asia, consolidándose como una de las películas más exitosas de la historia.
De acuerdo con datos publicados por Crunchyroll, hasta el 24 de agosto de 2025, la cinta se ubicó como la tercera película más taquillera en Japón, desplazando al icónico Titanic de 1997 del top tres por primera vez desde su estreno.
Infinity Castle ha recaudado aproximadamente 28,080 millones de yenes, equivalentes a unos $189.9 millones, con 19.82 millones de entradas vendidas, y la coloca detrás solo de Mugen Train y El viaje de Chihiro.
Este impacto en la taquilla confirma el fenómeno global que representa la saga Demon Slayer, que llegará a las salas de cine salvadoreños el próximo 11 de septiembre.
Bruce Willis enfrenta etapa avanzada de demencia y recibe cuidados permanentes
El legendario actor Bruce Willis, de 70 años, fue trasladado recientemente a un nuevo hogar con cuidados permanentes, separado de su familia, debido al avance de la demencia que padece.
De acuerdo con medios internacionales, la enfermedad ha afectado gravemente sus capacidades, impidiéndole hablar y recordar los momentos de su exitosa carrera en Hollywood, donde protagonizó cintas icónicas como Duro de Matar.
La familia del actor ha pedido respeto y privacidad en este difícil proceso, mientras Willis recibe la atención médica especializada que requiere.