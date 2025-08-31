Connect with us

Nacionales

Mujer muere tras caer de un desnivel en la autopista a Comalapa

Publicado

Hace 2 horas

el

Una mujer falleció de manera instantánea tras caer de un desnivel de aproximadamente 10 metros ubicado en el kilómetro 18 ½ de la autopista a Comalapa, en Santo Tomás, San Salvador, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El incidente fue reportado por un motociclista que se encontraba en el lugar.

Aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible suicidio, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del hecho.

Economia

Anuncian los precios del gas licuado en El Salvador para septiembre

Publicado

Hace 2 horas

el

31 agosto, 2025

Por

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este domingo los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el mes de septiembre, manteniendo el subsidio otorgado por el Gobierno para aliviar la economía de las familias salvadoreñas.

Con el subsidio focalizado, el cilindro de 20 libras tendrá un costo de $0.89, el de 25 libras $3.03 y el de 35 libras $7.38. Por su parte, los precios con subsidio general serán de $4.60 para el de 10 libras; $8.93 para el de 20 libras; $11.07 para el de 25 libras y $15.42 para el de 35 libras.

La DGEHM reiteró su compromiso de supervisar el cumplimiento de los precios, el peso correcto y las condiciones de seguridad de los cilindros en todo el país.

Nacionales

Intento de incorporación termina en fuerte choque y deja heridos

Publicado

Hace 3 horas

el

31 agosto, 2025

Por

Esta mañana se registró un accidente de tránsito sobre el kilómetro 74 ½ de la carretera que conecta Santa Ana con Ahuachapán.

Según informaron las autoridades, un motociclista colisionó con la puerta de un vehículo que se incorporaba a la vía principal. Ambos conductores, cuyas identidades aún no han sido reveladas, fueron trasladados a un hospital con lesiones de diversa consideración.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito para prevenir futuros accidentes.

Nacionales

Gobierno alcanza 204 escuelas renovadas con el programa “Dos Escuelas por Día”

Publicado

Hace 5 horas

el

31 agosto, 2025

Por

El Gobierno de El Salvador anunció este domingo la intervención de dos nuevos centros educativos en Tonacatepeque, San Salvador Este, como parte del programa “Dos Escuelas por Día”, alcanzando así la cifra de 204 instituciones renovadas de forma simultánea.

Los trabajos se realizan en el Centro Escolar Rosendo Rodríguez, donde se invertirán $2.2 millones para beneficiar a 309 estudiantes de parvularia a noveno grado, y en el Centro Escolar Comunidad Nueva Jerusalem, con una inversión de $640 mil en favor de 160 alumnos.

Ambas obras, ejecutadas con el apoyo de privados de libertad en fase de confianza, corresponden a las escuelas número 203 y 204 del plan lanzado por el presidente Nayib Bukele el 22 de mayo pasado, con el fin de transformar la infraestructura educativa en el país.

