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Conductor de Apopa se hace viral tras revelar que tiene 33 hijos con diferentes mujeres
La historia de Francisco Jiménez, motorista de la ruta 38-C de Apopa, ha generado sorpresa entre los salvadoreños luego de que revelara que tiene 33 hijos.
El conductor afirmó que es padre de 19 hombres y 14 mujeres, una cifra poco común que rápidamente llamó la atención de quienes conocieron su testimonio.
Según explicó, únicamente dos de sus hijos son fruto de una misma relación, mientras que los demás nacieron de distintas parejas. Jiménez comentó que a lo largo de los años mantuvo relaciones con varias mujeres, situación que dio origen a la numerosa familia que asegura haber formado.
Asimismo, el motorista relató que gran parte de esas relaciones surgieron durante su etapa laboral al frente de las unidades de transporte colectivo.
Internacionales -deportes
Estados Unidos avanza a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Australia
La selección de Estados Unidos se convirtió en el segundo equipo en asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial Norteamérica 2026, luego de imponerse 2-0 ante Australia en la segunda jornada del grupo D.
El conjunto estadounidense abrió el marcador al minuto 11 con un autogol de Cameron Burgess, quien intentó rechazar un centro raso enviado desde la banda izquierda y terminó enviando el balón a su propia portería.
La segunda anotación llegó al minuto 43 por medio de Alex Freeman, quien marcó de cabeza en una jugada que fue revisada por el VAR debido a un supuesto fuera de lugar, pero finalmente fue validada.
Durante el encuentro, Estados Unidos mostró mayor dominio del balón y generó mejores ocasiones de gol. En los momentos de pausa del partido, la afición estadounidense fue animada con música de Aerosmith y Bon Jovi.
Australia intentó reaccionar en el segundo tiempo en busca de reducir la diferencia, pero la defensa estadounidense mantuvo el control y evitó cualquier intento de remontada.
Con este resultado, Estados Unidos alcanzó seis puntos y aseguró su presencia en los dieciseisavos de final, aunque aún espera confirmar su posición para enfrentar a uno de los mejores terceros lugares.
Por su parte, Australia se mantiene con tres unidades y queda a la espera del resultado entre Turquía y Paraguay. Este último será su próximo rival en la tercera y última jornada de la fase de grupos.
Nacionales
VIDEO | Multan a conductor por usar sirenas no autorizadas y circular sobre el hombro de la carretera
El Viceministerio de Transporte (VMT) impuso sanciones al propietario de un vehículo particular con placas P 980 736, luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa al automotor equipado con dispositivos luminosos y sirenas similares a los utilizados por unidades de atención de emergencias autorizadas.
En las imágenes también se aprecia que el vehículo circulaba sobre el hombro de la carretera, situación que fue verificada por las autoridades tras la difusión del material en plataformas digitales.
De acuerdo con el VMT, las infracciones detectadas dieron lugar a la imposición de dos multas. La primera, por un monto de $150, corresponde a la instalación de dispositivos o sirenas rotativas luminosas en vehículos no autorizados. La segunda, también de $150, fue aplicada por circular sobre el hombro de la carretera.
Las autoridades señalaron que, además del pago de las sanciones económicas, el propietario del vehículo está obligado a retirar y desinstalar los dispositivos luminosos y sonoros no permitidos.
El caso fue identificado a partir de la difusión del video en redes sociales, lo que permitió la verificación de los hechos y la posterior aplicación de las medidas correspondientes por parte del Viceministerio de Transporte.
Nacionales
Marina Nacional decomisa 6.68 toneladas de cocaína valoradas en $167 millones
El presidente Nayib Bukele informó que la Marina Nacional ejecutó una operación que calificó como el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador, tras la incautación de 6.68 toneladas de cocaína en aguas del océano Pacífico.
De acuerdo con la información proporcionada, el 18 de junio de 2026, elementos de la Marina Nacional interceptaron una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 582 millas náuticas (1,074 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
En la embarcación viajaban tres presuntos narcotraficantes, dos de nacionalidad colombiana y uno ecuatoriano, quienes transportaban 3.425 toneladas de cocaína.
Seis horas después, en la misma zona de operación, fue localizada una segunda embarcación con características similares a 633 millas náuticas (1,172 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo.
A bordo de esta segunda nave se encontraban otros tres presuntos narcotraficantes, también dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3.255 toneladas de cocaína.
Las autoridades detallaron que, en ambas operaciones, fueron decomisadas 6.68 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente 167 millones de dólares.
Según el informe oficial, este procedimiento establece un nuevo récord nacional al superar las 6.606 toneladas de cocaína decomisadas en una sola operación el pasado 13 de febrero de 2026.
Con este nuevo decomiso, El Salvador acumula 13.286 toneladas de cocaína incautadas durante 2026, con un valor superior a los 332.15 millones de dólares.
El presidente Bukele afirmó que las acciones contra el narcotráfico internacional continúan desarrollándose en zonas donde estas estructuras criminales operaban anteriormente con impunidad.