Conductor de Apopa se hace viral tras revelar que tiene 33 hijos con diferentes mujeres

El presidente Nayib Bukele informó que la Marina Nacional ejecutó una operación que calificó como el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador, tras la incautación de 6.68 toneladas de cocaína en aguas del océano Pacífico.

De acuerdo con la información proporcionada, el 18 de junio de 2026, elementos de la Marina Nacional interceptaron una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 582 millas náuticas (1,074 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

En la embarcación viajaban tres presuntos narcotraficantes, dos de nacionalidad colombiana y uno ecuatoriano, quienes transportaban 3.425 toneladas de cocaína.

Seis horas después, en la misma zona de operación, fue localizada una segunda embarcación con características similares a 633 millas náuticas (1,172 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo.

A bordo de esta segunda nave se encontraban otros tres presuntos narcotraficantes, también dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3.255 toneladas de cocaína.

Las autoridades detallaron que, en ambas operaciones, fueron decomisadas 6.68 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente 167 millones de dólares.

Según el informe oficial, este procedimiento establece un nuevo récord nacional al superar las 6.606 toneladas de cocaína decomisadas en una sola operación el pasado 13 de febrero de 2026.

Con este nuevo decomiso, El Salvador acumula 13.286 toneladas de cocaína incautadas durante 2026, con un valor superior a los 332.15 millones de dólares.

El presidente Bukele afirmó que las acciones contra el narcotráfico internacional continúan desarrollándose en zonas donde estas estructuras criminales operaban anteriormente con impunidad.

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