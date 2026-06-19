Nacionales
VIDEO | Multan a conductor por usar sirenas no autorizadas y circular sobre el hombro de la carretera
El Viceministerio de Transporte (VMT) impuso sanciones al propietario de un vehículo particular con placas P 980 736, luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa al automotor equipado con dispositivos luminosos y sirenas similares a los utilizados por unidades de atención de emergencias autorizadas.
En las imágenes también se aprecia que el vehículo circulaba sobre el hombro de la carretera, situación que fue verificada por las autoridades tras la difusión del material en plataformas digitales.
De acuerdo con el VMT, las infracciones detectadas dieron lugar a la imposición de dos multas. La primera, por un monto de $150, corresponde a la instalación de dispositivos o sirenas rotativas luminosas en vehículos no autorizados. La segunda, también de $150, fue aplicada por circular sobre el hombro de la carretera.
Las autoridades señalaron que, además del pago de las sanciones económicas, el propietario del vehículo está obligado a retirar y desinstalar los dispositivos luminosos y sonoros no permitidos.
El caso fue identificado a partir de la difusión del video en redes sociales, lo que permitió la verificación de los hechos y la posterior aplicación de las medidas correspondientes por parte del Viceministerio de Transporte.
Nacionales
Marina Nacional decomisa 6.68 toneladas de cocaína valoradas en $167 millones
El presidente Nayib Bukele informó que la Marina Nacional ejecutó una operación que calificó como el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador, tras la incautación de 6.68 toneladas de cocaína en aguas del océano Pacífico.
De acuerdo con la información proporcionada, el 18 de junio de 2026, elementos de la Marina Nacional interceptaron una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 582 millas náuticas (1,074 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
En la embarcación viajaban tres presuntos narcotraficantes, dos de nacionalidad colombiana y uno ecuatoriano, quienes transportaban 3.425 toneladas de cocaína.
Seis horas después, en la misma zona de operación, fue localizada una segunda embarcación con características similares a 633 millas náuticas (1,172 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo.
A bordo de esta segunda nave se encontraban otros tres presuntos narcotraficantes, también dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3.255 toneladas de cocaína.
Las autoridades detallaron que, en ambas operaciones, fueron decomisadas 6.68 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente 167 millones de dólares.
Según el informe oficial, este procedimiento establece un nuevo récord nacional al superar las 6.606 toneladas de cocaína decomisadas en una sola operación el pasado 13 de febrero de 2026.
Con este nuevo decomiso, El Salvador acumula 13.286 toneladas de cocaína incautadas durante 2026, con un valor superior a los 332.15 millones de dólares.
El presidente Bukele afirmó que las acciones contra el narcotráfico internacional continúan desarrollándose en zonas donde estas estructuras criminales operaban anteriormente con impunidad.
Sucesos
Don Neftalí reaparece y solicita que lo dejen vivir tranquilo
Don Neftalí, el exvigilante que se convirtió en uno de los personajes más populares de las redes sociales a raíz del video “¿Querés gaseosa?”, reapareció públicamente para enviar un mensaje a la población salvadoreña.
A través de un creador de contenido, quien aseguró ser su vecino, Don Neftalí expresó que, pese al tiempo transcurrido desde que alcanzó notoriedad en internet, todavía recibe visitas de personas que llegan a buscarlo con el objetivo de burlarse o incomodarlo.
Según manifestó, esta situación ha afectado su tranquilidad y bienestar.
#CRONIO Don Neftalí, recordado por el viral “¿Querés gaseosa?”, reapareció públicamente para pedir respeto a quienes aún lo buscan para burlarse o incomodarlo. El exvigilante aseguró que estas acciones afectan su tranquilidad y expresó su deseo de llevar una vida en paz, lejos de… pic.twitter.com/n1xHPM5KYV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 19, 2026
Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que exista mayor respeto y comprensión hacia su persona, solicitando que cesen las acciones que considera irrespetuosas.
Don Neftalí afirmó que su único deseo es llevar una vida tranquila, alejada de las molestias que, según indicó, continúan generándose debido a la fama que obtuvo de manera inesperada en redes sociales.
Nacionales
Rescatan con vida a una vaca que cayó en un pozo en Quezaltepeque
Una vaca fue rescatada con vida este jueves luego de caer en un pozo ubicado en la lotificación La Morel, en Quezaltepeque, situación que generó la movilización de equipos de emergencia en la zona.
El operativo fue desarrollado por socorristas de Comandos de Salvamento, en coordinación con personal del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), quienes realizaron maniobras especializadas de rescate vertical para acceder al lugar donde se encontraba el animal.
Debido a la complejidad de la emergencia, también fue necesaria la utilización de maquinaria pesada para facilitar las labores de extracción.
Tras varios minutos de trabajo, los equipos lograron sacar a la vaca del pozo y ponerla a salvo.
Las autoridades no reportaron incidentes durante el desarrollo del operativo de rescate.