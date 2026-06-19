Estados Unidos avanza a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Australia

República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un partido correspondiente al Grupo A del Mundial 2026 disputado en Atlanta, Estados Unidos, resultado que complica las aspiraciones de ambas selecciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

El conjunto europeo tomó ventaja rápidamente en el marcador y mantuvo la diferencia durante gran parte del encuentro. Sin embargo, los africanos lograron igualar en los minutos finales mediante un lanzamiento penal, en un duelo equilibrado que terminó dejando un punto de escaso valor para ambos equipos.

Antes de cumplirse el primer minuto de juego, Patrik Schick generó la primera ocasión para República Checa con un cabezazo que se marchó cerca de la portería defendida por Ronwen Williams.

El dominio checo se reflejó en los primeros minutos y al minuto seis llegó la apertura del marcador. Tras un saque de banda largo para Adam, el jugador ganó la línea de fondo y envió un centro retrasado que Sojka dejó servido para Michal Sadilek, quien definió con un potente zurdazo cruzado para establecer el 1-0.

Sudáfrica respondió al minuto 12 con un disparo de Oswin Appollis desde fuera del área que, tras desviarse en la defensa, pasó cerca del ángulo superior derecho de la portería defendida por Matej Kovar.

El equipo africano comenzó a ganar protagonismo y al minuto 16 estuvo cerca del empate con un centro de Mudau que fue rematado desviado por Rayners. A partir de ese momento, los “Bafana Bafana” incrementaron la presión mediante posesiones largas y ataques rápidos, mientras los europeos optaban por replegarse.

En el minuto 33, Teboho Mokoena fue amonestado tras una fuerte falta sobre Cerv en el mediocampo, sanción que le impedirá disputar el próximo compromiso de Sudáfrica. Siete minutos después, Mbatha también recibió tarjeta amarilla por una infracción sobre el número 10 checo. La jugada derivó en un tiro libre ejecutado por Hlozek, cuyo remate terminó en las gradas.

La oportunidad más clara del primer tiempo para Sudáfrica llegó en los descuentos. Un centro de Modiba fue mal despejado por Kovar, dejando el balón a disposición de Iqraam Rayners, quien remató presionado y envió la pelota lejos del arco.

La segunda mitad comenzó nuevamente con protagonismo checo. Cerv probó desde larga distancia obligando a Williams a enviar el balón al córner. Posteriormente, Schick conectó un cabezazo que terminó en las manos del guardameta sudafricano.

Con el paso de los minutos, el partido perdió profundidad y ambos equipos tuvieron dificultades para generar ocasiones claras. República Checa defendía la mínima ventaja mientras Sudáfrica intentaba acercarse al empate sin éxito.

Tras la pausa de hidratación, el equipo africano volvió a insistir con llegadas protagonizadas por Appollis y Evidence Makgopa, aunque sin precisión en la definición.

La igualdad llegó al minuto 85. La árbitra Tori Penso señaló un penal a favor de Sudáfrica luego de que un disparo de Maseko impactara en la mano de Pavel Sulc dentro del área. Mokoena asumió la responsabilidad y convirtió con un remate ajustado al poste derecho de Kovar para establecer el 1-1 definitivo.

Los siete minutos añadidos se desarrollaron con ambos equipos buscando el triunfo más con intensidad que con claridad futbolística, conscientes de que el empate comprometía seriamente sus opciones de clasificación.

Con este resultado, República Checa y Sudáfrica deberán enfrentar en la próxima jornada a los líderes del Grupo A. Los europeos se medirán ante México, mientras que los africanos lo harán frente a Corea del Sur.

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