VIDEO | Motociclista es ultimado a tiros en el centro histórico de San Salvador

Este domingo, en el estadio Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula, se puede romper una mala racha que lleva sobre la espalda la selección de El Salvador, que es no poder ganar en ese país al combinado bicolor. Pero también es una obligación para la H ganar, porque en casa apenas ha podido puntuar contra Costa Rica, pero solo logró quedarse con una de las tres unidades.

Por la historia y el honor va la Azul, primero porque puede sacudirse el maleficio de no poder ganar en territorio catracho y, luego, porque si las matemáticas todavía dan para pensar que se puede clasificar al Mundial de Catar 2022, el equipo nacional lo peleará, por más imposible que ahora parezca.

Hugo Pérez, técnico de la selección nacional, sin embargo, considera que ninguna de las dos selecciones tiene nada qué perder, por lo tanto espera un partido abierto que genere un buen espectáculo para la afición que llegará al estadio Olímpico Metropolitano, que será poca porque los hondureños están descalificados de cualquier opción por firmar una nueva clasificación mundialista.

«Espero que sea un partido abierto por parte de los dos, porque no ellos ni nosotros no tenemos nada qué perder. Para el fútbol sería bueno que sea un partido abierto. Hasta que no me digan a mi que matemáticamente estoy fuera lo voy a pensar así (que se puede clasificar), lo que pasa es que Honduras y nosotros estamos en una situación que tendríamos que ganar todos los partidos que nos quedan para tener una oportunidad, y no es imposible, básicamente, pero dadas las circunstancias cómo se ha venido manejando las circunstancias y los equipos que están arriba, es complicado. Pero hasta no tener opciones matemáticas vamos a seguir luchando», externó Hugo Pérez.

Para tratar de seguir en la lucha y llegar con opciones reales de conseguir un boleto a la copa del mundo, el seleccionador nacional ya se ha planteado hacer rotaciones en su equipo titular, además porque se viene Canadá, el miércoles 2 de febrero en el estadio Cuscatlán.

Empero, el timonel de la Azul no se atrevió a dar nombres de jugadores que podrían tener descanso, pero esperaba plantar su cuadro titular en la práctica que realizó ayer, en el estadio Francisco Morazán, escenario que no es el oficial para el choque de hoy contra Honduras, pero debido a que en San Pedro Sula llovió todo el sábado, la Azul tuvo que buscar esa cancha alterna.

En la selección catracha ya se dan por eliminados, aunque todavía hay 15 puntos en disputa. Así lo ve la afición, la prensa y el mismo seleccionador Hernán Darío «Bolillo» Gómez, quien ayer se mostró tranquilo ante los medios de comunicación, porque recalcó que su trabajo con la selección hondureña es un proceso y el objetivo es claro y está en el 2026, para la próxima copa del mundo.

El entrenador colombiano que tiene las riendas del equipo hondureño, dijo que la explicación de por qué su plantel está último en el octogonal es igual al que tiene El Salvador, que es la definición. «Ningún equipo nos ha pasado por encima, el problema es que no la metemos», recalcó Gómez.

El Bolillo recordó, además, que la Selecta es un rival al que conoce y respeta. «Siempre he sido respetuoso, lo he enfrentado varias veces. Lo enfrenté contra Ecuador, contra Panamá y siempre he tenido el mejor concepto de El Salvador, en el sentido que es un equipo técnico, que es dinámico, que todos los jugadores corren ocho puntos, no tiene caminadores. Han tenido problemas de definición, también, creo que toda la vida lo han tenido», señaló el colombiano Gómez.