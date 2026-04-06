Turismo en sitios públicos superó la meta, con $1.8 millones en Semana Santa

El Salvador cerró el sábado 4 de abril con cifras positivas en materia turística, superando las metas proyectadas para el período vacacional de Semana Santa 2026, según datos del Ministerio de Turismo (Mitur).

De acuerdo con el informe oficial, desde el 28 de marzo 1.8 millones de personas visitaron sitios públicos, culturales y naturales, superando en 27 % la cifra de 2025 (1.4 millones) y rebasando la meta proyectada de 1.7 millones.

Del total de visitantes, 686,000 acudieron al Centro Histórico de San Salvador, consolidándolo como el principal destino, seguido de 527,000 en playas públicas, 308,000 en sitios turísticos públicos, 153,000 en espacios culturales, 82,000 en sitios administrados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y 23,000 registrados en áreas naturales protegidas.

Entre los destinos más visitados destacan el Centro Histórico de San Salvador, Surf City 1 en La Libertad, Surf City 4 en la zona occidental, la Biblioteca Nacional (Binaes) y Surf City 2 en la zona oriental.

«Estos resultados reflejan el impacto de las estrategias de promoción turística y la inversión en infraestructura que estamos impulsando como Gobierno», explicó la ministra de Turismo, Morena Valdez.

Asimismo, destinos como Surf City, la Ruta de las Flo res y las ciudades de San Salvador y de San Miguel se posicionaron entre los más buscados por turistas nacionales e internacionales.

El Mitur informó que estos resultados consolidan una tendencia de crecimiento en el sector y proyectan a El Salvador como uno de los destinos emergentes.

Respecto al ingreso de visitantes internacionales, el ministerio indicó que totalizaron, hasta el sábado, 195,000, lo que representa un incremento en comparación con 2025, cuando se contabilizaron 130,000.

Además, la cifra supera en 35 % la meta establecida, que era de 145,000 visitantes extranjeros este año.

Por país de procedencia, Guatemala siguió liderando el flujo con el 55 % (107,000), seguido de Honduras con 19 % (37,000), Estados Unidos con 17 % (33,000) y el resto del mundo con 9 % (18,000).

Ante estas cifras, Valdez destacó el desempeño del sector durante el período vacacional por la Semana Mayor. «Seguimos posicionando a El Salvador como un destino atractivo y seguro en la región, lo que se refleja en el crecimiento sostenido de visitantes internacionales», dijo.

Durante la temporada de vacaciones, los pueblos donde los centros históricos han sido renovados por el Gobierno Central tomaron mayor auge turístico, como Apaneca, que se convirtió en punto de encuentro para familias y visitantes, ofreciendo una jornada llena de alegría en un ambiente fresco.

En este destino, los visitantes disfrutaron de sus calles que fueron cubiertas por neblina. También hubo solistas que amenizaron jornadas con música en vivo, creando un ambiente íntimo que rápidamente se transformó en celebración familiar.

Además, se pudo apreciar que disfrutaron de la variedad gastronómica que ofrece la localidad, la cual forma parte de la Ruta de las Flores.

En estos destinos, varios restaurantes obtuvieron el sello Family Friendly que forma parte de la estrategia de turismo con enfoque familiar impulsada por el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele que promueve espacios accesibles, seguros y adecuados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...