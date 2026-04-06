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Turismo en sitios públicos superó la meta, con $1.8 millones en Semana Santa
El Salvador cerró el sábado 4 de abril con cifras positivas en materia turística, superando las metas proyectadas para el período vacacional de Semana Santa 2026, según datos del Ministerio de Turismo (Mitur).
De acuerdo con el informe oficial, desde el 28 de marzo 1.8 millones de personas visitaron sitios públicos, culturales y naturales, superando en 27 % la cifra de 2025 (1.4 millones) y rebasando la meta proyectada de 1.7 millones.
Del total de visitantes, 686,000 acudieron al Centro Histórico de San Salvador, consolidándolo como el principal destino, seguido de 527,000 en playas públicas, 308,000 en sitios turísticos públicos, 153,000 en espacios culturales, 82,000 en sitios administrados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y 23,000 registrados en áreas naturales protegidas.
Entre los destinos más visitados destacan el Centro Histórico de San Salvador, Surf City 1 en La Libertad, Surf City 4 en la zona occidental, la Biblioteca Nacional (Binaes) y Surf City 2 en la zona oriental.
«Estos resultados reflejan el impacto de las estrategias de promoción turística y la inversión en infraestructura que estamos impulsando como Gobierno», explicó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
Asimismo, destinos como Surf City, la Ruta de las Flo res y las ciudades de San Salvador y de San Miguel se posicionaron entre los más buscados por turistas nacionales e internacionales.
El Mitur informó que estos resultados consolidan una tendencia de crecimiento en el sector y proyectan a El Salvador como uno de los destinos emergentes.
Respecto al ingreso de visitantes internacionales, el ministerio indicó que totalizaron, hasta el sábado, 195,000, lo que representa un incremento en comparación con 2025, cuando se contabilizaron 130,000.
Además, la cifra supera en 35 % la meta establecida, que era de 145,000 visitantes extranjeros este año.
Por país de procedencia, Guatemala siguió liderando el flujo con el 55 % (107,000), seguido de Honduras con 19 % (37,000), Estados Unidos con 17 % (33,000) y el resto del mundo con 9 % (18,000).
Ante estas cifras, Valdez destacó el desempeño del sector durante el período vacacional por la Semana Mayor. «Seguimos posicionando a El Salvador como un destino atractivo y seguro en la región, lo que se refleja en el crecimiento sostenido de visitantes internacionales», dijo.
Durante la temporada de vacaciones, los pueblos donde los centros históricos han sido renovados por el Gobierno Central tomaron mayor auge turístico, como Apaneca, que se convirtió en punto de encuentro para familias y visitantes, ofreciendo una jornada llena de alegría en un ambiente fresco.
En este destino, los visitantes disfrutaron de sus calles que fueron cubiertas por neblina. También hubo solistas que amenizaron jornadas con música en vivo, creando un ambiente íntimo que rápidamente se transformó en celebración familiar.
Además, se pudo apreciar que disfrutaron de la variedad gastronómica que ofrece la localidad, la cual forma parte de la Ruta de las Flores.
En estos destinos, varios restaurantes obtuvieron el sello Family Friendly que forma parte de la estrategia de turismo con enfoque familiar impulsada por el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele que promueve espacios accesibles, seguros y adecuados.
Internacionales
Astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra
Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron este lunes en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras se preparan para observar zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites.
El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400,171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6,600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406,778 kilómetros de distancia.
La nave Orion viaja alrededor de la Luna para llevar a cabo un sobrevuelo histórico, durante el cual dedicarán más de seis horas a analizar y documentar las características de la superficie lunar, antes de emprender el regreso.
«Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no se olviden de disfrutar la vista», dijo Jim Lovell, quien participó en las misiones Apolo 8 y 13, a la nueva generación de astronautas en una grabación realizada poco antes de su muerte el año pasado.
«Estoy orgulloso de pasarles la antorcha mientras orbitan alrededor de la Luna», añadió.
La misión, iniciada el miércoles, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar el lunes alrededor de las 04H42 GMT para llevar a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972.
El periodo de observación del satélite de la Tierra durará cerca de siete horas a partir de las 18H45 GMT.
La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la Luna y su Cuenca Oriental.
«Esta misión marca la primera vez que toda la Cuenca ha sido vista por ojos humanos», dijo la NASA. Se trata de un enorme cráter parecido a una diana que ya había sido fotografiado antes por cámaras en órbita.
En la nave Orion viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen.
«Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro», les deseó el astronauta del programa Apolo, Charles Duke, que hoy tiene 90 años.
El estadounidense es uno de los últimos hombres que se aventuraron hasta el astro, en 1972. Desde entonces, ningún ser humano se había acercado a él.
Planes de sobrevuelo revisados
La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una prueba para asegurarse que el pilotaje manual funciona y también revisó su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar.
Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.
Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970. Podrán observar la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.
Nunca antes visto
Los astronautas de Artemis II ya han observado perspectivas totalmente nuevas.
«Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular», dijo Koch durante una entrevista en directo desde el espacio.
La misión se inscribe en un plan a largo plazo para regresar de forma sostenida a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva de plataforma para futuras exploraciones.
Durante el sobrevuelo del satélite, «vamos a aprender enormemente sobre la nave espacial», subrayó el domingo el director de la NASA, Jared Isaacman, en CNN.
«Es lo que más nos interesa en términos de datos», añadió, recordando que la cápsula Orion no había transportado hasta ahora a ningún ser humano.
La NASA aspira a un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump.
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Parques del ISTU recibieron 271,130 visitantes en Semana Santa
Los 17 parques nacionales y el espacio turístico administrado por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) recibieron 271,130 visitantes durante el período vacacional de Semana Santa.
Según explicó la presidenta del ISTU, Eny Aguiñada, durante esta temporada se superó la meta proyectada que era de 250,000, lo que representó un crecimiento del 2.2 % comparado con el año pasado, cuando se totalizaron 265,332 visitantes.
«Estamos muy satisfechos por haber alcanzado la meta, pero con la responsabilidad de que hemos sobrepasado esta cantidad de visitantes, seguiremos dándole ese mantenimiento a nuestros parques nacionales», afirmó Aguiñada.
La funcionaria detalló que el Parque de Diversiones Sunset Park fue el destino del ISTU más visitado durante la temporada, debido a la programación variada como el concierto de los Rabanes, entre otras actividades.
En segundo lugar del top se posiciona el Parque Recreativo Apulo, el cual fue «la sensación» luego de inaugurar sus puertas el pasado lunes 30 de marzo. «Las familias salvadoreñas, al igual que nuestros hermanos centroamericanos y extranjeros de diferentes partes del mundo que llegaron a conocer el parque Apulo quedaron fascinados», explicó la funcionaria.
Asimismo, afirmó que el Parque Recreativo Amapulapa, en San Vicente, fue el tercer destino con mayor afluencia de visitantes, mientras que el Parque Natural Puerta del Diablo fue el cuarto lugar.
El quinto lugar fue el Parque Natural Cerro Verde, con su clima fresco, es un destino ideal para compartir en familia y explorar el turismo de aventura.
«Hemos tenido un resultado bastante positivo. La verdad es que las familias salvadoreñas y extranjeros que disfrutaron nuestros parques del ISTU la pasaron como nunca», comentó la presidenta del ISTU.
Por otra parte, aseguró que los precios en los parques van desde $1.50 en adelante, y remarcó que cuentan con políticas de exoneración para entrar gratis los miércoles, si alguna comunidad o centro educativo decide hacer una excursión.
La presidenta del ISTU informó también que durante el período vacacional más de 800 personas hicieron uso del servicio de buses alegres. «Hubo una gran cantidad de personas que se movilizaron en la semana», comentó.
Agregó que para esta temporada se amplió el servicio de jueves a domingo donde se visitó diferentes playas del país como El Espino, Barra de Santiago, Costa del Sol, y el Cerro Verde, la Ruta de las Flores, entre otros destinos.
Internacionales
Al menos ocho muertos dejó accidente de tránsito en Honduras
Al menos ocho muertos e igual número de heridos dejó la colisión de un autobús con un camión cisterna en una carretera del oeste de Honduras, informaron el domingo por la noche fuentes oficiales.
El accidente ocurrió en la comunidad la Ceibita, municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, 170 km al noroeste de Tegucigalpa. El autobús regresaba de una excursión en Antigua, Guatemala.
«Lamentablemente pierden la vida ocho hondureños y ocho más lesionados», aseguró Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat).
El director de Vialidad y Transporte de Honduras, comisionado Lenin Andino, declaró a la prensa que los conductores del camión y del autobús fallecieron, así como seis pasajeros.
Andino y Hernández agregaron que el camión transportaba «cianuro» por lo que aseguraron la zona, se retiró a personas que acudieron al sitio y se detuvo el tráfico.
Los socorristas trataban en la noche de remover el camión y rescatar a pasajeros aún atrapados.