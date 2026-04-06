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Morat, Karol G y los Hermanos Flores lideran la presencia latina en Coachella 2026
La música latina continúa consolidando su presencia en los escenarios más importantes del mundo, y en el festival Coachella 2026 figura la banda colombiana Morat, la superestrella Karol G y la orquesta salvadoreña los Hermanos Flores, quienes llevarán el talento latino a uno de los eventos musicales más influyentes del mundo.
Morat, integrada por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas, llega a este importante escenario tras un año de grandes logros, luego de su exitosa gira «Los estadios», en la que agotaron entradas en múltiples recintos internacionales. La banda anunció mediante un video en redes sociales que cumplirán uno de sus mayores sueños al presentarse en Coachella, los domingos 12 y 19 de abril de 2026.
Por su parte, los Hermanos Flores marcarán un hito al convertirse en la primera agrupación salvadoreña en formar parte del festival. Los embajadores de la cumbia llevarán su característico ritmo tropical al Empire Polo Club de Indio, California, y sus presentaciones, de aproximadamente 50 minutos en el segundo escenario más grande del festival, están programadas para los sábados 11 y 18 de abril.
Karol G también resalta como una de las artistas latinas más influyentes del momento, consolidando junto a Morat y los Hermanos Flores una representación llena de música y energía. La colombiana se presentará en el festival los días 12 y 19 de abril.
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«The Super Mario Galaxy Movie» conquista la taquilla mundial con nuevo récord
Nintendo e Illumination han firmado un nuevo éxito cinematográfica tras el estreno de «The Super Mario Galaxy Movie», la cual recaudó $372.5 millones en taquilla mundial en sus primeros cinco días, según estimaciones de Universal Pictures.
Esto la convierte en el estreno más exitoso de lo que va del año y se queda muy cerca de igualar los $375 millones que sumó en sus primeros días su predecesora «The Super Mario Bros Movie», una de las películas más taquilleras en la industria del cine y estrenada en 2023 marcando un nuevo camino para el gigante de los videojuegos.
Solo en Estados Unidos, la cinta del fontanero bigotón sumó $130.9 millones el fin de semana y un total de $190.1 millones en sus primeros cinco días. A estos se suman estimaciones internacionales de una recaudación taquillera de hasta $182.4 millones, donde países como México y Reino Unido la consolidaron como su éxito más importante de lo que va de transcurrido el 2026.
La cinta retoma los hechos con los que finalizó la primera entrega y los traslada a una aventura en el espacio, tomando como base la franquicia de videojuegos de «Mario Galaxy» y presentando nuevos personajes como Rosalina, a quien da voz Brie Larson, y Bowser Jr, quien es caracterizado por Ben Safdie.
La producción repite el elenco de su primer éxito con Chris Pratt como Mario Bros, Charlie Day como su hermano Luigi, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Jack Black como el temible Bowser, Keegan-Michael Kay como el leal Toad y sumando a Donald Glover como Yoshi, uno de los personajes más esperados de la saga.
Las proyecciones señalan que el filme podría seguir sumando en su recaudación de taquilla, con elementos como la inclusión de Fox McCleod, personaje de la serie de videojuegos «Starfox», propia de Nintendo, y quien fue sumado a la trama para darle una sorpresa a los fans. El actor Glenn Powell presta su voz al personaje.
Este nuevo éxito de Nintendo e Illumination los pone en buen presagio para igualar o, incluso, superar, lo alcanzado con «The Super Mario Bros Movie», la cual tuvo una recaudación final de más de $1,300 millones, la cual se convirtió en la adaptación cinematográfica de videojuegos más exitosa del año y en la segunda producción más taquillera de 2023.
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Hailey Bieber muestra su lado más íntimo en una Pascua familiar junto a Justin y su hijo
La celebración de Pascua de Hailey Bieber tomó un giro inesperado este 2026 al revelar una serie de fotografías que muestran su vida familiar desde una perspectiva más íntima.
A través de sus redes sociales, la empresaria dejó atrás el contenido estrictamente estético para mostrar su día a día junto a Justin Bieber y su hijo, Jack Blues.
En una de las imágenes más comentadas, Hailey aparece luciendo orejas de conejo mientras sostiene una taza de café, combinando humor y estilo en una escena relajada.
Pero sin duda alguna, fue la presencia del pequeño Jack Blues la que terminó por robarse la atención en las fotografías. En una de las postales se le ve disfrutando de una dona, en un gesto sencillo que despertó una ola de reacciones entre los seguidores.
La pareja ha optado por compartir fragmentos auténticos de su vida, alejados de producciones elaboradas, apostando por la cercanía con su audiencia.
Desde el nacimiento de su hijo, ambos han mantenido una postura reservada respecto a la exposición pública del menor, pero en fechas especiales como Pascua, permiten pequeñas pinceladas de su dinámica familiar.
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Estos son los shows y actividades del ISTU para Semana Santa
El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) ha preparado una serie de actividades para el período vacacional de Semana Santa, con una variada programación en distintos parques recreativos del país.
El viernes 3 de abril, el Parque Recreativo Apulo contará con el show de Henry Urías a las 4 de la tarde, mientras que en Costa del Sol se presentará el artista Elder Rivera en el mismo horario. En el Parque Natural Puerta del Diablo, las actividades iniciarán desde las 3:00 de la tarde con el payaso Simoon, seguido de presentaciones musicales que se extenderán hasta las 8:00 de la noche.
Por su parte, Sunset Park ofrecerá una de las agendas más extensas del día, iniciando a las 2:00 de la tarde con Tropicombo y Makeup, además de DJ Afife y espectáculos como Hula Hoop. Más tarde, el público podrá disfrutar de presentaciones de DJ Electro, Kevyn Ramírez y María Antonieta, cerrando la jornada con fuegos artificiales a las 9:45 de la noche.
Para el sábado 4 de abril, las actividades continúan en Apulo con la presentación de Impacto Latino Orquesta a las 3:00 de la tarde. En Costa del Sol, habrá opciones para toda la familia desde temprano con sesiones de Aqua Ritmo, un torneo de castillos de arena y un concierto del DJ Ceta.
En la Puerta del Diablo, se desarrollarán presentaciones artísticas durante la tarde y noche, mientras que Sunset Park ofrecerá danza, música, folklore y un espectáculo de fuego a las 7:00 de la noche, seguido de más presentaciones y el tradicional cierre con fuegos artificiales.
Mientras que para el domingo 5 de abril, el Parque Recreativo Los Chorros tendrá la participación de Edwin Vega a las 11:00 de la mañana. Apulo iniciará actividades desde las 9:00 de la mañana con Animación con Konkollin Tao y cerrará con la agrupación Cumbia Loca. En Costa del Sol se desarrollarán actividades deportivas como un torneo de fútbol playa, además de presentaciones musicales.
En el caso de la Puerta del Diablo y Sunset Park también mantendrán una agenda cargada de música en vivo, baile y entretenimiento durante toda la tarde y noche, incluyendo la presentación del Diego Calecin y el cierre con fuegos artificiales.
Finalmente, el lunes 6 de abril, Sunset Park continuará con espectáculos musicales como el Dueto Appassionato y presentaciones con DJ Afife, además de un show de fuego y el cierre pirotécnico programado para las 9:45 de la noche.