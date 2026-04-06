Gobierno garantizó seguridad y tranquilidad en Semana Santa

En Semana Santa, el despliegue de policías, soldados y la presencia de personal de las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil garantizó que turistas nacionales y extranjeros disfrutaran de una temporada en un ambiente de seguridad y tranquilidad.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele implementó una estrategia en la que las fuerzas de seguridad fueron desplegadas en playas y parques recreativos. Además, se llevaron a cabo acciones preventivas y se activaron dispositivos de emergencia para resguardar la vida de los vacacionistas.

También hubo atención prehospitalaria y despliegue de miembros de la Unidad de Guardavidas de Protección Civil en los centros turísticos del país, instalación de controles vehiculares en las principales carreteras con el fin de prevenir accidentes de tránsito.

La Policía Nacional Civil (PNC) para tener destinos seguros, mantuvo la presencia de la Politur para brindar tranquilidad a los visitantes, esas acciones fueron reforzadas con los patrullajes de agentes de seguridad pública y de la Fuerza Armada.

Funcionarios del gabinete de Seguridad supervisaron las actividades de sus instituciones. Por ejemplo, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, se desplazó a la zona costera de La Libertad, recorrió la playa El Majagual e interactuó con los veraneantes.

«Los salvadoreños continúan disfrutando de las vacaciones de Semana Santa en la playa El Majahual, donde el ministro Merino Monroy supervisa de cerca el trabajo que realizan nuestros marinos y verifica que las familias compartan en un ambiente de seguridad», publicó la Fuerza Armada la tarde del domingo.

Según la institución castrense, el personal de la Marina Nacional, junto a otras instituciones de socorro, trabajaron en rescates acuáticos en la playa El Cuco, de San Miguel, auxiliaron a nueve personas que se encontraban a bordo de una embarcación que volcó debido a fallas en el motor y al oleaje.

El Gobierno también informó que se garantizó un ambiente de tranquilidad, seguridad y atención a la feligresía católica durante el desarrollo de las actividades religiosas en todo el país.

El recién remodelado Parque Recreativo Apulo, ubicado en el cantón Dolores Apulo, distrito de Ilopango, San Salvador Este, ha recibido a miles de visitantes durante la vacación, quienes han expresado su satisfacción con las nuevas instalaciones

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