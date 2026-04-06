Internacionales
Irán señala que rescate de piloto de EE. UU. podría ser una «operación engañosa» para robar uranio enriquecido
El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) iraní señaló el viernes que sus sistemas de defensa antiaérea habían derribado un avión caza F-35 estadounidense en el espacio aéreo del centro de Irán y añadió que se desconocía el destino del piloto o los pilotos.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, señaló hoy lunes que la operación de Estados Unidos para rescatar al piloto de su avión caza derribado en la provincia central iraní de Isfahán podría ser una «operación fraudulenta» destinada a robar uranio enriquecido de Irán.
Sin embargo, la operación resultó un fracaso, dijo Baghaei a los reporteros en una conferencia de prensa semanal en Teherán.
«No debe ignorarse la posibilidad de que esta fuera una operación engañosa para robar uranio enriquecido. No obstante, lo que queda claro es que el resultado de esta operación no fue más que un fracaso para la otra parte», aseguró Baghaei.
El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) iraní señaló el viernes que sus sistemas de defensa antiaérea habían derribado un avión caza F-35 estadounidense en el espacio aéreo del centro de Irán y añadió que se desconocía el destino del piloto o los pilotos.
Estados Unidos afirmó posteriormente que el caza derribado fue un F-15E, y que había rescatado a uno de los pilotos del avión de combate derribado, además, dijo que se llevaban a cabo operaciones de rescate para localizar y recuperar al otro piloto.
El domingo, Trump señaló en una publicación en la red social Truth Social que las fuerzas estadounidenses habían llevado a cabo «una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos», y agregó que el segundo piloto había sido rescatado y se encontraba «sano y salvo».
El Cuartel Central Khatam al-Anbiya, el comando unificado de las fuerzas armadas iraníes, informó el domingo que cuatro aeronaves militares estadounidenses, incluidos dos aviones de transporte militar C-130 Hércules y dos helicópteros Black Hawk, fueron derribados en el espacio aéreo en el centro de Irán durante las misiones de Estados Unidos para rescatar al piloto.
Medios periodísticos iraníes, entre ellos la agencia de noticias Fars, reportaron que varios soldados estadounidenses murieron durante la operación.
Se cree que Irán posee una reserva de uranio enriquecido al 60 % presuntamente enterrado «bajo los escombros» de sus instalaciones nucleares bombardeadas, incluida una que se hallaba en Isfahán.
Internacionales
Astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra
Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron este lunes en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras se preparan para observar zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites.
El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400,171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6,600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406,778 kilómetros de distancia.
La nave Orion viaja alrededor de la Luna para llevar a cabo un sobrevuelo histórico, durante el cual dedicarán más de seis horas a analizar y documentar las características de la superficie lunar, antes de emprender el regreso.
«Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no se olviden de disfrutar la vista», dijo Jim Lovell, quien participó en las misiones Apolo 8 y 13, a la nueva generación de astronautas en una grabación realizada poco antes de su muerte el año pasado.
«Estoy orgulloso de pasarles la antorcha mientras orbitan alrededor de la Luna», añadió.
La misión, iniciada el miércoles, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar el lunes alrededor de las 04H42 GMT para llevar a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972.
El periodo de observación del satélite de la Tierra durará cerca de siete horas a partir de las 18H45 GMT.
La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la Luna y su Cuenca Oriental.
«Esta misión marca la primera vez que toda la Cuenca ha sido vista por ojos humanos», dijo la NASA. Se trata de un enorme cráter parecido a una diana que ya había sido fotografiado antes por cámaras en órbita.
En la nave Orion viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen.
«Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro», les deseó el astronauta del programa Apolo, Charles Duke, que hoy tiene 90 años.
El estadounidense es uno de los últimos hombres que se aventuraron hasta el astro, en 1972. Desde entonces, ningún ser humano se había acercado a él.
Planes de sobrevuelo revisados
La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una prueba para asegurarse que el pilotaje manual funciona y también revisó su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar.
Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.
Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970. Podrán observar la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.
Nunca antes visto
Los astronautas de Artemis II ya han observado perspectivas totalmente nuevas.
«Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular», dijo Koch durante una entrevista en directo desde el espacio.
La misión se inscribe en un plan a largo plazo para regresar de forma sostenida a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva de plataforma para futuras exploraciones.
Durante el sobrevuelo del satélite, «vamos a aprender enormemente sobre la nave espacial», subrayó el domingo el director de la NASA, Jared Isaacman, en CNN.
«Es lo que más nos interesa en términos de datos», añadió, recordando que la cápsula Orion no había transportado hasta ahora a ningún ser humano.
La NASA aspira a un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump.
Internacionales
Al menos ocho muertos dejó accidente de tránsito en Honduras
Al menos ocho muertos e igual número de heridos dejó la colisión de un autobús con un camión cisterna en una carretera del oeste de Honduras, informaron el domingo por la noche fuentes oficiales.
El accidente ocurrió en la comunidad la Ceibita, municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, 170 km al noroeste de Tegucigalpa. El autobús regresaba de una excursión en Antigua, Guatemala.
«Lamentablemente pierden la vida ocho hondureños y ocho más lesionados», aseguró Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat).
El director de Vialidad y Transporte de Honduras, comisionado Lenin Andino, declaró a la prensa que los conductores del camión y del autobús fallecieron, así como seis pasajeros.
Andino y Hernández agregaron que el camión transportaba «cianuro» por lo que aseguraron la zona, se retiró a personas que acudieron al sitio y se detuvo el tráfico.
Los socorristas trataban en la noche de remover el camión y rescatar a pasajeros aún atrapados.
Internacionales
«Project Maven», el programa de IA que EE. UU. utiliza en la guerra contra Irán
El programa de inteligencia artificial (IA) Project Maven del Pentágono se encuentra en el centro de la campaña militar contra Irán y es potencialmente una de las transformaciones más trascendentes en la guerra moderna.
¿Qué es Project Maven?
Project Maven es el programa estrella de IA del Ejército de Estados Unidos. Fue lanzado en 2017 como un experimento para ayudar a los analistas militares a procesar los enormes flujos de imágenes enviados por drones.
Los operadores estaban desbordados, obligados a trabajar imagen por imagen para localizar elementos de información que podían aparecer incluso solo una fracción de segundo.
Maven fue diseñado para ayudarles a encontrar la aguja en el pajar. Ocho años después, el programa se ha ampliado considerablemente.
Se ha convertido en un sistema de orientación asistido por IA y de gestión del campo de batalla, que ha multiplicado la velocidad de ejecución de lo que en la guerra se conoce como la «cadena de ataque» («kill chain»), proceso que va desde la detección hasta la destrucción.
¿Cómo funciona?
Maven combina las funciones del control aéreo de combate y de cabina de pilotaje.
El director del Wadhwani AI Center, Aalok Mehta, describe este sistema como «una superposición» que fusiona datos de sensores, imágenes satelitales y la información sobre fuerzas amigas y enemigas.
El experto explica que Maven analiza a alta velocidad imágenes satelitales para detectar movimientos o identificar objetivos, al tiempo que «elabora un cuadro instantáneo del teatro de operaciones» para determinar el mejor plan de ataque.
Maven transforma «como por arte de magia» una amenaza detectada en un proceso de selección de objetivos, evalúa las soluciones disponibles y presenta al mando una gama de opciones, describió un funcionario del Pentágono durante una reciente demostración en línea.
La irrupción de la IA generativa en los últimos tres años ha supuesto un salto al permitir interactuar con el sistema en lenguaje natural, facilitando el uso de esta tecnología más allá de los técnicos del Ejército.
Esta capacidad la proporciona el modelo Claude, de Anthropic, pero quizá no por mucho tiempo. La start-up estadounidense fue sancionada por el Pentágono tras rechazar el uso de sus herramientas de IA para ataques totalmente automatizados o para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses.
¿Por qué Google dijo que no?
Las cuestiones éticas en torno a la IA ya eran delicadas desde los primeros años del programa, cuando Google era el proveedor original.
En 2018, más de 3.000 empleados del gigante de Mountain View firmaron una carta abierta para denunciar que el contrato cruzaba una línea roja. Varios ingenieros dimitieron.
Google se negó después a renovar el contrato y publicó una carta ética sobre IA que excluía cualquier participación en sistemas de armamento.
Este episodio puso de relieve una línea divisoria dentro de Silicon Valley, entre ingenieros que lo consideran como un límite ético infranqueable y altos responsables militares que lo estiman indispensable.
Sin embargo, Google acaba de eliminar sus restricciones y anunció que se implicará más en los contratos militares.
Google, así como OpenAI, principal rival de Anthropic, y la empresa xAI de Elon Musk compiten para sustituir a Claude en Maven, según indicó el Pentágono.
¿Qué papel desempeña Palantir?
Palantir, empresa fundada en parte gracias a fondos vinculados a la CIA y construida originalmente en torno al sector de inteligencia, ocupó en 2024 el lugar que Google dejó vacante.
La compañía se ha convertido desde entonces en el principal proveedor de Project Maven, y su tecnología de IA constituye el armazón operativo del programa.
Para su director ejecutivo, Alex Karp, el mundo se divide ahora en dos: entre quienes tienen esta tecnología y quienes no la tienen.
Según él, es esencial que Occidente consiga dominar capacidades que el resto del mundo no posee.
Un sistema que reduzca el tiempo de la «cadena de ataque» a unos pocos segundos es capaz de volver obsoleto a un adversario, añadió.
¿Qué resultados hay hasta ahora?
El Pentágono y Palantir han rechazado hacer comentarios sobre el rendimiento de Maven en la guerra con Irán.
El ritmo sostenido de los ataques estadounidenses muestra que Maven probablemente ha acelerado el proceso de selección de objetivos y de disparo.
Durante las primeras 24 horas de la operación Furia Épica, que se inició el 28 de febrero, las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de mil objetivos.
El ataque mortal que alcanzó ese día a una escuela instalada en un antiguo edificio militar formaría parte de ellos, según el cruce de información de varios medios. El Pentágono abrió una investigación por ese hecho. Your Premium trial has ended