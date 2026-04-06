Irán señala que rescate de piloto de EE. UU. podría ser una «operación engañosa» para robar uranio enriquecido

El programa de inteligencia artificial (IA) Project Maven del Pentágono se encuentra en el centro de la campaña militar contra Irán y es potencialmente una de las transformaciones más trascendentes en la guerra moderna.

¿Qué es Project Maven?

Project Maven es el programa estrella de IA del Ejército de Estados Unidos. Fue lanzado en 2017 como un experimento para ayudar a los analistas militares a procesar los enormes flujos de imágenes enviados por drones.

Los operadores estaban desbordados, obligados a trabajar imagen por imagen para localizar elementos de información que podían aparecer incluso solo una fracción de segundo.

Maven fue diseñado para ayudarles a encontrar la aguja en el pajar. Ocho años después, el programa se ha ampliado considerablemente.

Se ha convertido en un sistema de orientación asistido por IA y de gestión del campo de batalla, que ha multiplicado la velocidad de ejecución de lo que en la guerra se conoce como la «cadena de ataque» («kill chain»), proceso que va desde la detección hasta la destrucción.

¿Cómo funciona?

Maven combina las funciones del control aéreo de combate y de cabina de pilotaje.

El director del Wadhwani AI Center, Aalok Mehta, describe este sistema como «una superposición» que fusiona datos de sensores, imágenes satelitales y la información sobre fuerzas amigas y enemigas.

El experto explica que Maven analiza a alta velocidad imágenes satelitales para detectar movimientos o identificar objetivos, al tiempo que «elabora un cuadro instantáneo del teatro de operaciones» para determinar el mejor plan de ataque.

Maven transforma «como por arte de magia» una amenaza detectada en un proceso de selección de objetivos, evalúa las soluciones disponibles y presenta al mando una gama de opciones, describió un funcionario del Pentágono durante una reciente demostración en línea.

La irrupción de la IA generativa en los últimos tres años ha supuesto un salto al permitir interactuar con el sistema en lenguaje natural, facilitando el uso de esta tecnología más allá de los técnicos del Ejército.

Esta capacidad la proporciona el modelo Claude, de Anthropic, pero quizá no por mucho tiempo. La start-up estadounidense fue sancionada por el Pentágono tras rechazar el uso de sus herramientas de IA para ataques totalmente automatizados o para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses.

¿Por qué Google dijo que no?

Las cuestiones éticas en torno a la IA ya eran delicadas desde los primeros años del programa, cuando Google era el proveedor original.

En 2018, más de 3.000 empleados del gigante de Mountain View firmaron una carta abierta para denunciar que el contrato cruzaba una línea roja. Varios ingenieros dimitieron.

Google se negó después a renovar el contrato y publicó una carta ética sobre IA que excluía cualquier participación en sistemas de armamento.

Este episodio puso de relieve una línea divisoria dentro de Silicon Valley, entre ingenieros que lo consideran como un límite ético infranqueable y altos responsables militares que lo estiman indispensable.

Sin embargo, Google acaba de eliminar sus restricciones y anunció que se implicará más en los contratos militares.

Google, así como OpenAI, principal rival de Anthropic, y la empresa xAI de Elon Musk compiten para sustituir a Claude en Maven, según indicó el Pentágono.

¿Qué papel desempeña Palantir?

Palantir, empresa fundada en parte gracias a fondos vinculados a la CIA y construida originalmente en torno al sector de inteligencia, ocupó en 2024 el lugar que Google dejó vacante.

La compañía se ha convertido desde entonces en el principal proveedor de Project Maven, y su tecnología de IA constituye el armazón operativo del programa.

Para su director ejecutivo, Alex Karp, el mundo se divide ahora en dos: entre quienes tienen esta tecnología y quienes no la tienen.

Según él, es esencial que Occidente consiga dominar capacidades que el resto del mundo no posee.

Un sistema que reduzca el tiempo de la «cadena de ataque» a unos pocos segundos es capaz de volver obsoleto a un adversario, añadió.

¿Qué resultados hay hasta ahora?

El Pentágono y Palantir han rechazado hacer comentarios sobre el rendimiento de Maven en la guerra con Irán.

El ritmo sostenido de los ataques estadounidenses muestra que Maven probablemente ha acelerado el proceso de selección de objetivos y de disparo.

Durante las primeras 24 horas de la operación Furia Épica, que se inició el 28 de febrero, las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de mil objetivos.

El ataque mortal que alcanzó ese día a una escuela instalada en un antiguo edificio militar formaría parte de ellos, según el cruce de información de varios medios. El Pentágono abrió una investigación por ese hecho. Your Premium trial has ended

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