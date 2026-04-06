«Hay racistas en todos los países», advierte Vinícius

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este viernes que el extremo Marcus Rashford tiene «una gran oportunidad» de lucirse debido a la lesión de Raphinha, antes del partido del sábado en Madrid entre su club y el Atlético.

El internacional brasileño Raphinha estará de baja hasta mayo por una lesión en los isquiotibiales, lo que abre la puerta a Rashford, habitual suplente.

El delantero inglés, cedido por el Manchester United, causó buena impresión en la primera mitad de la temporada, pero no ha jugado tanto en las últimas semanas.

«Ya lo dije antes, estoy contento con Marcus. Ha rendido bien. En las últimas semanas tuvo algunos problemas, estuvo lesionado y tenemos que tener cuidado con eso», dijo Flick a los periodistas.

El técnico alemán señaló que Rashford igualmente tendrá que competir con otros jugadores por la oportunidad de sustituir a Raphinha.

«Es una gran oportunidad para que vuelva a demostrar (su calidad), pero también tenemos otras opciones», añadió. «Fermín (López) puede jugar ahí, Gavi también puede jugar ahí, estoy muy contento de que Gavi haya vuelto al nivel que está mostrando en los entrenamientos», señaló sobre el internacional español, de regreso tras su lesión.

El Barcelona tiene una opción de compra sobre Rashford por 30 millones de euros (35 millones de dólares) al Manchester United, pero aún no ha decidido si la ejercerá.

Flick explicó que le dio a Raphinha unos días libres para pasarlos en Brasil con su familia y animarlo tras su lesión, sufrida en un amistoso contra Francia (derrota brasileña 2-1) la semana pasada.

Raphinha se perderá varios partidos de Liga y la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, cuya ida se disputará el miércoles.

«No es el mejor momento para esta lesión, ni para nosotros ni para él, y estaba triste por eso», comentó Flick.

«Hablé con él por videollamada, estaba muy decepcionado, hundido… Le di unos días en Brasil con su familia para despejar la mente», explicó.

Flick señaló además que los defensas Jules Koundé, Alejandro Balde y Eric García están en condiciones de enfrentarse al Atlético en el Metropolitano y confirmó que el centrocampista Frenkie de Jong sigue de baja.

El Barça, que se mide al Atlético tres veces en 11 días, ya cayó eliminado ante los rojiblancos de Diego Simeone en las semifinales de la Copa del Rey a principios de esta temporada.

En la Liga el gigante azulgrana es líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Atlético es cuarto, a 16 puntos del primer puesto.

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