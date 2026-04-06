«The Super Mario Galaxy Movie» conquista la taquilla mundial con nuevo récord

El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) ha preparado una serie de actividades para el período vacacional de Semana Santa, con una variada programación en distintos parques recreativos del país.

El viernes 3 de abril, el Parque Recreativo Apulo contará con el show de Henry Urías a las 4 de la tarde, mientras que en Costa del Sol se presentará el artista Elder Rivera en el mismo horario. En el Parque Natural Puerta del Diablo, las actividades iniciarán desde las 3:00 de la tarde con el payaso Simoon, seguido de presentaciones musicales que se extenderán hasta las 8:00 de la noche.

Por su parte, Sunset Park ofrecerá una de las agendas más extensas del día, iniciando a las 2:00 de la tarde con Tropicombo y Makeup, además de DJ Afife y espectáculos como Hula Hoop. Más tarde, el público podrá disfrutar de presentaciones de DJ Electro, Kevyn Ramírez y María Antonieta, cerrando la jornada con fuegos artificiales a las 9:45 de la noche.

Para el sábado 4 de abril, las actividades continúan en Apulo con la presentación de Impacto Latino Orquesta a las 3:00 de la tarde. En Costa del Sol, habrá opciones para toda la familia desde temprano con sesiones de Aqua Ritmo, un torneo de castillos de arena y un concierto del DJ Ceta.

En la Puerta del Diablo, se desarrollarán presentaciones artísticas durante la tarde y noche, mientras que Sunset Park ofrecerá danza, música, folklore y un espectáculo de fuego a las 7:00 de la noche, seguido de más presentaciones y el tradicional cierre con fuegos artificiales.

Mientras que para el domingo 5 de abril, el Parque Recreativo Los Chorros tendrá la participación de Edwin Vega a las 11:00 de la mañana. Apulo iniciará actividades desde las 9:00 de la mañana con Animación con Konkollin Tao y cerrará con la agrupación Cumbia Loca. En Costa del Sol se desarrollarán actividades deportivas como un torneo de fútbol playa, además de presentaciones musicales.

En el caso de la Puerta del Diablo y Sunset Park también mantendrán una agenda cargada de música en vivo, baile y entretenimiento durante toda la tarde y noche, incluyendo la presentación del Diego Calecin y el cierre con fuegos artificiales.

Finalmente, el lunes 6 de abril, Sunset Park continuará con espectáculos musicales como el Dueto Appassionato y presentaciones con DJ Afife, además de un show de fuego y el cierre pirotécnico programado para las 9:45 de la noche.

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