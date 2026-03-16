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Rosalía lanza su gira internacional de «Lux» en Francia
La gira internacional de la cantante española Rosalía con su nuevo álbum «Lux» empieza este lunes en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses y del que apenas han trascendido detalles.
La gira, cuyos boletos se vendieron rápidamente en cuanto se pusieron a la venta en diciembre, incluye más de 50 conciertos y tiene paradas en Barcelona y Madrid, antes de llegar a Bogotá el 16 de julio y seguir su circuito latinoamericano por Santiago, Buenos Aires, Rio de Janeiro o México.
La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, «Lux», un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.
En noviembre, días después de la publicación del álbum, 12 de sus canciones, entre ellas «La perla», «Berghain» o «Reliquia», se colaron en el Top 50 Global de las más escuchadas en Spotify.
Rosalía también hizo historia al convertirse en la primera artista en lograr cinco debuts en el número 1 de las listas de Billboard estadounidenses: Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y la de World Albums.
«Apuesta arriesgada»
Después de sus dos primeros discos de dominante flamenca, un tercero, «Motomami», de inspiración más latina y electrónica, en «Lux» da un paso más y se lanza a un estilo sinfónico.
Es un disco «catedralicio» con «una coexistencia de orquesta, coros y electrónica bastante rompedora y disruptiva», dice a AFP Jordi Bianciotto, crítico musical del diario español El Periódico.
Es «una apuesta arriesgada», añade, porque «va mucho más allá de los patrones de lo que entendemos como música pop comercial para grandes aforos de conciertos», añade.
«Cada álbum es totalmente diferente: tiene una base musical que le permite ser muy atrevida», coincide Odile de Plas, responsable musical en la revista francesa Télérama.
La complejidad del disco, que incluye la Orquesta Sinfónica de Londres y coros como los de la Escolanía de Montserrat, genera muchos interrogantes sobre cómo será la puesta en escena en los conciertos.
Después de su Motomami Tour, donde algunos echaron en falta una banda en el escenario, puede ser que la cantante catalana traiga ahora una buena dosis de músicos, como «una respuesta un poco chulesca» a los que la criticaron, según Bianciotto.
En su actuación en los Brit Awards a finales de febrero, donde se coronó como artista internacional del año, su versión de «Berghain», con orquesta, coros y la invitada Björk, dio la vuelta al mundo.
«Es una versión diferente de la del álbum. Todo el tramo final, con esa electrónica de rave dura, invita a pensar que la Rosalía más electrónica y bailable seguirá estando ahí», vaticina Bianciotto sobre los próximos conciertos.
Sea como sea, sus seguidores estarán entregados.
Rosalía tiene un público que «está muy atento a cualquier cosa que se le ocurra y que plantee», asegura el periodista musical. La artista sabe que «haga lo que haga, la sigue mucha gente, incluso haciendo cosas sorprendentes, muy cambiantes de un disco a otro».
«La excepción»
En la ceremonia de los premios musicales británicos, Rosalía defendió «la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes», en un eco a su álbum, donde canta en más de una decena de lenguas, entre ellas el latín, el ucraniano o el alemán.
«Es una artista que se abre a otras músicas, a otros conocimientos», abunda Odile de Plas.
En el contexto actual del éxito de la música latina en el mundo, personificado en el puertorriqueño Bad Bunny y su actuación en la Super Bowl, Rosalía representa un caso «bastante aislado», incide Bianciotto, ya que son pocos los representantes españoles que han alcanzado ese nivel, dominado por artistas casi siempre caribeños, especialmente de Puerto Rico y Colombia.
«Rosalía es la excepción, una excepción alta porque lo suyo es más arriesgado que lo de cualquier otro y con mucha inventiva», zanja.
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En Hollywood, la IA no puede competir con la creatividad, afirma alto ejecutivo
La irrupción de la IA fue un tema dominante en la conferencia de tecnología y cultura South by Southwest (SXSW) celebrada esta semana en Austin, Texas, donde el aclamado cineasta Steven Spielberg dejó clara su postura.
«Hasta ahora nunca he utilizado IA en ninguna de mis películas. Tenemos una sala de guionistas. Todos los asientos están ocupados», dijo Spielberg. «No estoy a favor de la IA si reemplaza a una persona creativa», agregó.
Joshua Davies, director de innovación de Artlist -plataforma de video con IA que se ha posicionado como proveedor de herramientas creativas para cineastas— enfatizó que la tecnología nunca eclipsará la creatividad humana.
«Si le das la misma herramienta de IA a un técnico y a un creativo y les pides que hagan algo, ya sé cuál preferiría ver al final», dijo a la AFP Davies, fundador de la empresa de software de edición de video FXhome, adquirida por Artlist en 2021.
El ejecutivo reconoció que las preocupaciones del sector no son infundadas, ya que los nuevos modelos de video con IA han «asustado a todo el mundo». No sólo por cuestiones de derechos de autor y de derecho a la propia imagen, sino por la pregunta fundamental de cuál será el futuro de la producción de cine y televisión con esta tecnología.
«Si fuera a estrenar una película de ‘Iron Man’ en 2027 o 2028, ¿recurriría a varios estudios de efectos visuales?, ¿esperaría que utilizaran IA? Todos estamos intentando encontrar nuestro lugar», señaló.
Más que para sustituir por completo los rodajes, Davies ve las herramientas de Artlist como una manera de «rellenar las partes que uno no puede, o que no rodó, o para las que no tiene presupuesto».
«Santo grial»
Pero los editores, los especialistas en efectos visuales y otros profesionales de Hollywood observan con alarma el rápido avance de la IA generativa.
Temen que herramientas capaces de producir imágenes de calidad profesional, a un costo muy inferior al de los métodos tradicionales, terminen destruyendo sectores laborales enteros.
Los grandes estudios están evaluando cómo integrar la IA en la producción de películas, lo que deja entrever cambios importantes en un sector que ya ha atravesado un periodo difícil tras la pandemia y la huelga de guionistas de 2023.
Artlist acaparó titulares en febrero cuando produjo un anuncio para la última edición del Super Bowl en menos de cinco días utilizando sus propias herramientas, por un costo muy inferior a los millones de dólares que suelen gastarse en las publicidades para estos grandes eventos deportivos.
Davies refutó la idea de que ese anuncio representara el futuro de la producción sin intervención humana.
Según él, se trató más bien de creativos «utilizando la herramienta para sacarle el máximo partido».
Davies explicó que Artlist busca ofrecer a los creadores un control preciso sobre la creación o la edición de secuencias, algo que califica como el «Santo Grial» de la empresa.
Sostuvo que los modelos de IA existentes manejan bastante bien los planos fijos simples, pero tienen dificultades con los movimientos de cámara complejos y con lograr un desempeño consistente a lo largo de varias tomas.
«El elemento humano»
En cuanto a los costos, Davies advirtió contra las expectativas poco realistas, y sugirió que la IA reducirá significativamente los gastos de producción, pero no los eliminará.
El ejecutivo espera que, a largo plazo, la IA ayude a los cineastas independientes y a los creadores de contenido que actualmente no tienen fondos para sacar adelante sus proyectos.
«Hay youtubers que realizan algunas de las mejores secuencias de acción que existen, sin ningún presupuesto», apuntó.
«La IA va a igualar completamente las reglas del juego: lo que importará será la historia», afirmó.
Davis se mostró prudentemente optimista respecto al futuro del sector y descartó los escenarios más distópicos.
«La idea de que al final nadie vaya a tener trabajo no se sostiene desde mi punto de vista», porque todo se decanta y «el elemento humano es lo que anhelamos», concluyó.
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Fátima Bosch visitará El Salvador para evento “Mujeres que Transforman”
La actual Miss Universe, Fátima Bosch, visitará El Salvador este viernes 20 de marzo para participar en el foro “Mujeres que Transforman”.
El encuentro se realizará en el Palacio Tecleño, en Santa Tecla, donde la reina de belleza compartirá un mensaje de inspiración, liderazgo y empoderamiento femenino.
El alcalde Henry Flores indicó: “Gracias a la fundación Global Excellence por hacer posible la visita de Miss Universo”.
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La humildad de Michael B. Jordan: el Mejor Actor de los Óscar celebró en un restaurante de comida rápida
Michael B. Jordan protagonizó uno de los momentos más virales de la noche más importante de Hollywood, luego de que el actor escogió festejar su estatuilla a Mejor Actor, por su rol… Más bien dicho, roles, en «Sinners», en el famoso restaurante de hamburguesas In-N-Out Burger.
La inesperadamente manera sencilla de celebrar de Michael B. Jordan, en lugar de una ostentosa fiesta de Hollywood, le dio la vuelta al mundo. Paparazzis y fans rodearon al actor en la sucursal ubicada en Sunset Boulevard, en Los Ángeles, mientras sostenía su premio de la Academia en el momento que realizaba su orden en caja.
Las imágenes mostraron a un Jordan todavía con su traje de gala sosteniendo en la mano la estatuilla más codiciada de Hollywood. Luego de realizar su orden, el actor posó para fotografías frente al mostrador y con bandejas de comida.
Tras la parada en la hamburguesería, continuó la celebración en la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair, una de las reuniones más exclusivas de la noche, según la revista People.
Michael B. Jordan se erigió como el estandarte de los cineastas afrodescendientes y fue la cara del cine de terror, que en pocas ocasiones ha sido reconocido en la temporada de premios.